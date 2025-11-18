به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوره آکادمیک بین‌المللی «گفت‌وگوی ادیان» به زبان انگلیسی توسط آکادمی بین‌المللی حکمت و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. این دوره با هدف پرورش مهارت گفت‌وگو و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف طراحی شده و شامل ۱۳ جلسه آموزشی است.

زبان اصلی دوره انگلیسی بوده و همراه با ترجمه همزمان ماشینی ارائه می‌گردد. متقاضیان برای ثبت‌نام تا تاریخ ۱۵ آذر مهلت دارند و ارسال رزومه برای آنان الزامی است. این دوره با اعطای گواهی نامه مشترک با دانشگاه فردوسی همراه است و با ۹۰ درصد تخفیف و ظرفیت محدود در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت‌ اطلاع‌رسانی آکادمی حکمت و فضاهای مجازی منتسب به این آکادمی رجوع کنند.

