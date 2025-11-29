به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر «مصطفی جعفرطیار» سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب به همراه جمعی از مسئولان این دانشگاه در خبرگزاری ابنا در شهر قم، حضور پیدا کردند.

آنها ضمن بازدید از بخش های مختلف خبرگزاری طی جلسه ای دوجانبه با حضور مدیران بخش های مختلف ابنا به بررسی زمینه های همکاری های دو جانبه پرداختند.

سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب در این جلسه با اشاره به ارزش کار خبرگزاری ابنا اظهار کرد: به نیروهای این خبرگزاری، خدا قوت عرض می کنم. کار آنها مصداق این روایت امام رضا(ع) است که امر ما اهل بیت(ع) را احیا کنید. دانشگاه ادیان و مذاهب آمادگی همکاری مشترک با خبرگزاری ابنا را دارد. این دانشگاه، رشته های مربوط به رسانه را دارد و دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف در دانشگاه ادیان و مذاهب تحصیل کردند.

وی ادامه داد: هیچ مکتبی را همچون مکتب اسلام پیدا نمی کنید که این قدر ارزش برای علم و معرفت و شناخت، قائل شده باشد. یکی از اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، معرفی عالمانه و خردمندانه اسلام براساس آموزه های اهل بیت(ع) است و پرداختن به ادیان دیگر نیز در راستای این هدف است. در دانشگاه ادیان و مذاهب از تجربیات گذشته و تمام ظرفیت های داخلی و خارجی، استفاده می کنیم.

حجت‌الاسلام جعفرطیار با بیان این که دانشگاه ادیان و مذاهب مصداقی از گفتگوی ادیان و رواداری است، افزود: در قبال توصیه های اخیر رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران، وظیفه سنگینی داریم، ایشان در این سخنرانی بر ضرورت اتحاد و اتفاق و حمایت از دولت و دوری از اسراف و تبذیر، تاکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: ما برای همکاری مشترک با خبرگزاری ابنا که اشتراکات زیادی داریم، اعلام آمادگی می کنیم تا این هم افزایی در خدمت اسلام باشد. دانشگاه ادیان و مذاهب، کتابخانه منحصر به فردی دارد.

تشکر از حسن تعامل دانشگاه ادیان و مذاهب با خبرگزاری ابنا و تداوم این تعامل، استفاده از ظرفیت کارشناسان دانشگاه ادیان و مذاهب در مصاحبه ها و نشست ها، امکان برگزاری دوره های آموزشی مشترک در حوزه مهارت رسانه، فرصت بازدید دانشجویان دنشگاه ادیان و مذاهب از برگزاری ابنا، امکان رونمایی محصولات دانشگاه ادیان و مذاهب در خبرگزاری ابنا و ظرفیت برندینگ بین المللی دانشگاه ادیان و مذاهب با استفاده از سرویس های زبان های خارجی خبرگزاری ابنا از نکات مورد تاکید مدیران خبرگزاری ابنا در جلسه مشترک با مسئولان دانشگاه ادیان و مذاهب بود.

