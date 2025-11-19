به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه در آیین اختتامیه سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن فراجا، بصیرت‌افزایی را اصل اول نیروی انتظامی در تراز انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: این بصیرت از مسیر قرآن، عترت و نهج‌البلاغه حاصل می‌شود و پلیس مکتبی را در برابر فتنه‌ها مقاوم می‌سازد.

وی با اشاره به تأکید مکرر آیات، روایات و کلمات بزرگان بر بصیرت، افزود: از رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تا امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، همگی بر اهمیت این مسیر تأکید داشته‌اند.

سردار رادان قرآن را بزرگ‌ترین رحمت الهی برای هدایت بشر دانست و خاطرنشان کرد: شهدای انقلاب و شخصیت‌های برجسته همواره بر انس با قرآن تأکید داشته‌اند؛ چنان‌که رئیس‌جمهور شهید ما در سازمان ملل قرآن را بلند کرد تا پیام آن را به جهانیان برساند.

وی با اشاره به سخنان حضرت آیت‌الله بهجت(ره) درباره نماز، گفت: همان‌گونه که نماز باید از دل عشق و محبت برخیزد، انس با قرآن نیز باید عاشقانه باشد تا قلب و جان انسان را غرق کند و زنجیره‌های محدودکننده عقل، قلب، دست و پا را بگشاید.

فرمانده کل فراجا تأکید کرد: انس با قرآن مسیر بصیرت را روشن می‌کند و در فتنه‌ها، حقیقت تنها از مسیر قرآن و عترت آشکار می‌شود. این مسیر پلیس را به نیرویی مکتبی، هوشمند و حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی بر محور قرآن وظیفه سنگینی است که بر دوش همکاران و خانواده‌های آنان قرار دارد تا بتوانند فضای روح‌بخش و فرح‌بخش قرآن را به دیگران منتقل کنند.

سردار رادان همچنین با اشاره به زیبایی و تنوع نواهای قرآنی، گفت: تلاوت قرآن در سبک‌های مختلف می‌تواند حزن، شور، نشاط و طراوت را در جان انسان جاری سازد. باید دیگران را در تلاوت‌هایمان شریک کنیم و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، دعا کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: با انس با قرآن، زنجیره‌های محدودکننده انسان باز می‌شود و مأموریت‌های نیروی انتظامی در مسیر عدالت و بصیرت به‌طور کامل تحقق می‌یابد.

