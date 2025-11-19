برای مقابله با جاهلیت مدرن، باید به علم و عقلانیت بازگردیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در همایش بینالمللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران» که با محوریت میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در دانشگاه شیراز برگزار شد، با اشاره به نقش حکمت در حل مسائل امروز جهان اسلام، اظهار کرد: جوامع اسلامی برای مقابله با جهل، جهالت و جاهلیت مدرن، بیش از هر زمان دیگری به علم، عقلانیت و تعامل میان نهادهای علمی و فرهنگی نیاز دارند.
وی با تجلیل از جایگاه علمی علامه بهابادی گفت: تکریم بزرگان گذشته افتخاری برای ماست، اما آنچه اهمیت دارد بهرهبرداری از حکمت آنان برای پاسخ به نیازهای امروز است.
هاشمی افزود: باید ببینیم اگر امروز نزد علامه بهابادی برویم و بپرسیم چه باید کرد، چه پاسخی خواهیم شنید؛ چرا که حکمت قدما برای امروز ماست.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور با اشاره به هشدارهای آیتالله جوادی آملی درباره سه سطح انحراف، تصریح کرد: مبارزه با جهل وظیفه حوزه و دانشگاه، مبارزه با جهالت مسئولیت مراکز فرهنگی و رسانهها، و مقابله با جاهلیت مدرن، مأموریتی جهانی است که امروز امت اسلامی با آن مواجه است.
هاشمی همچنین نسبت به انحرافات پنهان در پوشش دینداری هشدار داد و گفت: همانطور که ملاصدرا در نقد عارفنمایان اشاره کرده، گاهی انحرافات خطرناک در پس ظاهر دینداری پنهان میشوند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر با رژیم صهیونیستی و دشمنی ۷۰ ساله جریانهای استکباری با امت اسلامی، تأکید کرد: امروز نبردها صرفاً نظامی نیستند؛ بلکه عرصههای علمی، فناورانه و رسانهای نیز میدان جنگ شدهاند. ژنرالهای امروز پشت کامپیوترها نشستهاند و ما باید مؤلفههای قدرت را تقویت کنیم؛ مهمترین این مؤلفهها دانایی، علم، معرفت و فناوری است.
معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اختلاف در جوامع انسانی طبیعی است، گفت: برای رسیدن به قدرت جمعی، باید انسجام و همافزایی را تقویت کنیم. همانطور که مکاتب شیراز، اصفهان، یزد و نجف مکمل یکدیگرند، کشورهای اسلامی نیز باید در مسیر تکامل همافزا باشند.
وی ارزشهایی چون عدالت، فرزانگی و معنویت را مشترکات بنیادین جوامع اسلامی دانست و افزود: ظلم در هر نقطهای از جهان، ضد ارزش است؛ چه در اروپا، چه در آمریکا و چه در غرب آسیا.
هاشمی با تأکید بر ضرورت گفتوگو در جوامع اسلامی، اظهار کرد: برای رسیدن به تکامل اجتماعی باید منطق گفتوگو را از سطح خانواده تا سطح جهانی تقویت کنیم. آثار منطقی و تفسیری بزرگان مانند علامه بهابادی، پایههای این منطق را بنا نهادهاند.
وی در پایان با اشاره به سخنان آیتالله جوادی آملی درباره حافظ، گفت: شیراز به ما درس محبت، صمیمیت و مدارا میدهد و عشق زمانی ارزشمند است که در بستر معنویت قرار گیرد؛ همانگونه که سعدی فرمود: «سعدیا گر عاشقی و جوانی، عشق محمد بس است.»
