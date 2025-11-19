به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - محبوبه مطلوب، دبیر نهمین اجلاسیه «عقیله‌النساء ملازمان حرم» امروز چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در این اجلاسیه، حضور گرم و نورانی شرکت‌کنندگان را معنابخش این محفل دانست و اظهار کرد: امروز در اجلاسیه عقیله‌النساء گرد هم آمده‌ایم تا یاد کنیم از بانویی که صبر و شجاعتش برگ زرینی در تاریخ انسانیت است؛ از حضرت زینب کبری(س)، دختر بانوی بزرگوار حضرت فاطمه زهرا(س) که خود مظهر ایمان، عفاف و مادر تمام فضیلت‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه اگر زینب کبری(س) در دل طوفان کربلا قامت برافراشت، ریشه‌اش در مکتب زهرا(س) بود، افزود: همان بانویی که با وجود همه سختی‌ها، ستون دین و تکیه‌گاه ولایت شد؛ ما نیز در این محفل آمده‌ایم تا بیاموزیم زن مؤمن در هر زمان و مکانی می‌تواند پیام‌آور ایمان، آگاهی و پایداری باشد. همان‌گونه که حضرت زینب(س) در شام قربان، پیام عاشورا را به گوش تاریخ رساند و همان‌گونه که امروز بانوان این سرزمین در عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی با الهام از بانوی قهرمان، نقش‌آفرینی می‌کنند.

مطلوب در ادامه با درود به روح بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره)، سلام و تحیت به رهبر معظم انقلاب و گرامیداشت مقام شهدا و ایثارگران، خاطرنشان کرد: آرامش امروز ما مرهون خون شهیدانی است که برای عزت این سرزمین جان دادند و صبر زینب‌گونه مادران، همسران و خواهران شهدا که این راه را ادامه دادند. یاد می‌کنیم از مدافعان حرم؛ مردان و زنانی که با غیرت و عشق زینبی از حریم اهل‌بیت(ع) دفاع کردند و نامشان را در تاریخ جاودانه ساختند.

دبیر نهمین اجلاسیه عقیله‌النساء ملازمان حرم با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این رویداد گفت: هدف از برگزاری این اجلاسیه صرفاً یک گردهمایی یا مراسم فرهنگی نیست، بلکه آشنایی با سیره شهدا، پیمودن راه آنان و الگو گرفتن از سبک زندگی الهی آنان است. ما باور داریم که با زنان مسلمان می‌توان همچون حضرت زینب کبری(س) در عرصه‌های علم، فرهنگ، تربیت و بصیرت اجتماعی نقش‌آفرین بود.

وی افزود: این اجلاسیه با هدف تقویت هویت زن مؤمن انقلابی، تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران و تجلیل از بانوان فعال فرهنگی و الگوهای زینبی در جامعه امروز برگزار شده است. با اینکه در مسیر برگزاری این برنامه سختی‌ها و بی‌مهری‌هایی را تجربه کردیم و گاهی پشتیبانی‌هایی که انتظار داشتیم محقق نشد، اما با یاد شهدا و الهام از استقامت حضرت زینب(س) هرگز خسته نشدیم و مسیر را ادامه دادیم.

مطلوب ادامه داد: بانویی که در میان آتش ظلم و اسارت خم به ابرو نیاورد، به ما آموخت چگونه پیام عاشورا را جاودانه کنیم. ما نیز با همان روحیه، نگذاشتیم شعله این حرکت فرهنگی خاموش شود. روح بلند همه شهدا قرین رحمت الهی باد و ما ادامه‌دهنده راه آنان هستیم. هدیه به روح مطهر شهدا، اجماعا صلوات.

دبیر اجلاسیه در بخش پایانی ضمن قدردانی از نهادهای همراه گفت: از مجموعه فاطمه‌الآخر، گروه سرودی که تشکیل شد، مرکز آفرینش‌ها که فضای برنامه را با جلوه‌های هنری و معنوی غنا بخشید، و کادر و معلمان مجموعه که در تولید نماهنگ همکاری داشتند تشکر می‌کنم. همچنین از مدرسه شهید مفتح روستای منگوده و دانش‌آموزان پرشور و مؤمن آن—هرچند امروز در برنامه حضور ندارند—قدردانی می‌کنیم.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به گسترش گفتمان زن مؤمن و آگاه، گفت: از خداوند منّان می‌خواهیم ما را رهروان راه فاطمی و زینبی قرار دهد. ان‌شاءالله که همه بانوان این سرزمین توفیق بصیرت، عزت و استقامت داشته باشند.

