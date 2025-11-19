به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تهدید بمب‌گذاری علیه مسجد مریم در گالوی ایرلند، شنبه آینده گردهمایی اعلام همبستگی با مسلمانان در این مسجد برگزار می‌شود.

به نقل از روزنامه «آیریش اگزمینر»، اعضای گروه «نفرت از نژادپرستی» با حضور در مسجد، حمایت خود را از جامعه مسلمانان نشان می‌دهند و درباره راه‌های محافظت از آنها گفتگو می‌کنند.

امام مسجد گالوی، ابراهیم نونان، این تهدید به بمب گذاری را تکان‌دهنده خواند و خواستار حضور گسترده مردم شد.

وی گفت: همه اعضای ما و به طور کلی مسلمانان ایرلند اکنون در اضطراب هستند؛ آنها در ترس زندگی می‌کنند. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. در هر نماز باید مراقب باشیم. ما باید امنیت را در درهای ورودی خود برقرار کنیم، به مردم بگوییم که اینجا پیاده نروند و با ماشین بیایند. اما من نمی‌خواهم مسجد را به یک قلعه تبدیل کنم.

.....................

پایان پیام