به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حمید دامغانی» فرمانده سپاه قدس گیلان امروز پنجشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج، ضمن تبریک فرارسیدن این هفته و چهل‌وششمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، با اشاره به فراز و نشیب‌های ۴۶ ساله بسیج، اظهار کرد: بسیج در این سال‌ها فعالیت‌های بسیار زیادی در عرصه‌های مختلف انجام داده و تبدیل شده است به نماد کارآمدی و امیدآفرینی در کشور و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.

وی با مرور نگاه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب به فلسفه تشکیل بسیج گفت: حضرت امام چون معتقد بود انقلاب مردم‌پایه است، برای ادامه مسیر انقلاب نیز باید بر مردم تکیه کرد. مردمی که قدرت اصلی جامعه هستند. از این جهت نهادسازی کرد و بسیج را بنا نهاد، نه در قالب شعار بلکه در عمل. بسیاری امروز در جهان شعار مردم‌محوری می‌دهند، اما امام چون اعتقاد حقیقی داشت، برای آن نهاد ساخت.

تشکیل بسیج؛ معجزه الهی و برای تداوم انقلاب اجتماعی

سردار دامغانی با بیان اینکه امام و رهبری تشکیل بسیج را «معجزه الهی» و «الهام‌شده به قلب امام» دانسته‌اند، تأکید کرد: انقلاب ما قرار نبود به یک انقلاب سیاسی تبدیل شود؛ باید یک انقلاب اجتماعی می‌ماند. اگر بسیج شکل نمی‌گرفت و مردم در صحنه‌ها حضور نمی‌یافتند، انقلاب نیز همانند بسیاری انقلاب‌های دیگر جهان به حرکت سیاسی صرف تبدیل می‌شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: ماهیت انقلاب اسلامی استکبارستیز و آزادی‌خواه است و طبیعی است که قدرت‌های سلطه‌گر جهانی آن را برنتابند. بنابراین ضرورت داشت نیروی مردمی سازمان‌یافته‌ای وجود داشته باشد تا انقلاب در برابر دشمنی‌ها حفظ شود.

وی با اشاره به باور امام درباره تجلی ارزش‌های اسلام ناب در میدان عمل گفت: امام معتقد بود ارزش‌های متعالی انسانی و اسلامی قابلیت تحقق عملی دارند؛ همان ارزش‌هایی که در صدر اسلام و عاشورا دیدیم. برای همین فرمودند بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است.

سردار دامغانی ادامه داد: امام می‌خواست به جهان نشان دهد این ارزش‌ها قابل پیاده‌سازی در سبک زندگی واقعی جوامع است؛ اگر پیاده شود جامعه به کمال و آرامش می‌رسد و قابلیت تکثیر تمدنی دارد.

بسیج برای ساخت آینده تشکیل شد، نه فقط برای دفع خطر

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: برخلاف تصور برخی‌ها که فکر می‌کردند بسیج فقط برای دوران خطر تشکیل شد، حضرت آقا بعد از جنگ تأکید کردند بسیج باید با قوت ادامه یابد. امام بسیج را برای ساختن آینده، کشور و رساندن انقلاب به آرمان‌های بلند جهانی ایجاد کرد.

وی با تقدیر از زحمات رسانه‌ها گفت: احساس مسئولیت پایه تفکر بسیج و اخلاص پایه عمل بسیج است. اگر بصیرت، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی و شناخت ظرفیت‌ها نباشد مسیر گم می‌شود. رسانه‌ها وقتی اعمال مخلصانه بسیج را منعکس می‌کنند، چون آن عمل مورد توجه خداوند است، کار رسانه نیز ارزشمند و مورد عنایت الهی است.

سردار دامغانی اظهار کرد: اگر همه مسئولان فقط یک کار کنند؛ آن هم تسهیل بستر حضور مردم و عمل بسیج، بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات برطرف می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری کنگره هشت هزار شهدای گیلان بیان کرد: کنگره گیلان به اظهار مسئولین کشوری، بهترین کنگره در چند سال اخیر شناخته شده است که اگر مردم نبودند هیچ سازمانی قادر به اجرای این رویداد بزرگ نبود.

فرمانده سپاه قدس گیلان به تعدادی از اقدامات بسیج در سال گذشته اشاره و عنوان کرد: برگزاری رویداد کتابخوانی خط امین با مشارکت سه هزار نفر، ۱۰ رویداد فرهنگی هنری، اعزام کاروان پیاده حرم امام، ساماندهی سواحل و تفرجگاه‌ها برای ایجاد فضای امن، برپایی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۷ نقطه، توزیع اقلام ضروری، برگزاری جشنواره‌های مختلف، تولیدات فرهنگی و ... از جمله اقدامات بسیج محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: ساماندهی ۱۴۴۸رسانه محله محور ذیل قرارگاه فضای مجازی، ساماندهی ۳۸ گروه تخصصی تولید محتوا، برگزاری ۴۲۰ دوره آموزشی حضوری و مجازی برای سواد رسانه جزو عملکرد بسیج است.

سردار دامغانی اجرای طرح نفس، راه‌اندازی ۱۲ مرکز مشاوره، ساماندهی گروه‌های واسطه‌گری ازدواج با فعالیت بیش از ۴ هزار نفر، ساماندهی ۶ هزار و ۶۹۷ گروه تربیتی صالحین، احداث و مرمت ۳۸ مسکن مددجویی، آسفالت بیش از ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی، ۲۱۲ هزار متر لوله‌گذاری‌، تامین ۶۹۰ سری جهیزیه، توزیع ۲۸۰ هزار بسته معیشتی از جمله برنامه های شاخص در خدمت رسانی بیان کرد.

وی از ارائه ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی خبر داد و گفت:با این تسهیلات یک هزار و ۸۱۰ شغل ایجاد شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تشریح گستره فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج امسال در استان، آمار تفصیلی برنامه‌ها در رده‌های مختلف را اعلام کرد و گفت: مجموعا ۸۷۸۷ برنامه محوری در سطح استان گیلان همزمان با هفته بسیج اجرا می‌شود.

وی مجموعه گسترده برنامه‌های هفته بسیج را در قالب چند بسته و عنوان، با ذکر ویژگی‌ها و شرح‌های جزئی معرفی کرد: بسته «روایت حقیقت» شامل برنامه‌های تبیینی، روشنگری و بصیرت‌بخشی که در هر رده متناسب با ظرفیت و اقتضائات خود و در قالب‌های متنوع اجرا می‌شود.

سردار دامغانی افزود: بسته «هنر اصیل» شامل برنامه‌ها و رویدادهای هنری در حوزه‌های مختلف؛ از سرود و نمایش خیابانی گرفته تا قالب‌های متنوع هنری متناسب با حال و هوای مردم است. یکی از بخش‌های مهم این بسته، اکران فیلم‌های ارزشی و مناسبتی است که از دیروز آغاز شده است و در سالن‌های سطح استان در حال اجراست.

وی به ویژه برنامه‌هایی تحت عنوان «خیمه مادری» (ویژه خواهران) اشاره و تاکید کرد: با توجه به تقارن با ایام شهادت حضرت زهرا(س)، مجموعه برنامه‌هایی با محوریت خواهران اجرا می‌شود که شامل برنامه‌های مرتبط با حجاب و عفاف، محافل روضه و برنامه‌های هویت‌بخشی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان اظهار کرد: این بسته نهایتاً منجر به اجتماع بزرگ فاطمیون در همه شهرستان‌ها در روز شهادت حضرت زهرا(س) خواهد شد.

وی به بسته «یادگاران دوران» و «محفل لاله‌ها» (ویژه شهدا) اشاره و تاکید کرد: این مجموعه در سه زیرشاخه با عناوین تکریم و دیدار خانواده‌های شهدا، یادواره‌ها، برنامه‌های آبروی محله و مراسمات مشابه، تشییع شهدای گمنام در ایام پیش‌رو است.

سردار دامغانی با اشاره به ورود پیکرهای شهدای گمنام به استان، گفت: فضای استان ما متبرک به شهدای گمنام شده و برای روز شهادت حضرت زهرا برنامه ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: تمام برنامه‌های مرتبط با شهدا نهایتاً به تجدید میثاق و عطرافشانی در گلزارهای شهدا در پنجشنبه آینده ختم می‌شود.

وی به بسته «گره‌گشا» (خدمت‌رسانی) در هفته بسیج اشاره و تصریح کرد: این بخش شامل میزهای خدمت، اردوهای جهادی و پروژه‌های محرومیت‌زدایی است.

سردار دامغانی افزود: ۶ آذر، افتتاح متمرکز پروژه‌های سطح استان در سطح کشوری برگزار می‌شود و استان گیلان یکی از چند استانی است که باید گزارش دهد، چون حجم پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه آسفالت روستایی بسیار بالاست.

وی به طرح شهید رهنمون (پزشکی جهادی) اشاره و تصریح کرد: در این طرح، گروه‌های پزشکی جهادی امسال به‌طور ویژه در مناطق محروم استان فعالیت کرده‌اند.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: کارزار خدمت از دیگر برنامه‌هاست که در ۲۴ محله کم‌برخوردار استان اجرا می‌شود و تمرکز ویژه آن بر خدمات محله‌محور است.

وی به اجرای بسته برنامه‌های قرآنی اشاره و بیان کرد: رویدادهای قرآنی متعدد، از جمله رویداد «آیه‌های نور» که برای قشر ۹ تا ۱۲ سال طراحی شده و آیاتی با موضوعات احترام به والدین، مقاومت، حجاب و عفاف و ... به‌عنوان محور انتخاب شده است.

سردار دامغانی به رزمایش‌ها و تکریم فرماندهان اشاره و تاکید کرد: تکریم فرماندهان پایگاه‌ها و خانواده‌های آنان و همچنین طرح ویژه تکریم فرماندهان باسابقه پایگاه‌ها از سال ۱۳۶۰ از جمله این ویژه برنامه است.

فرمانده سپاه قدس گیلان توضیح داد: بسیاری از این افراد از نسل اول فرماندهان سپاه و بسیج‌اند و باید شناسایی و تجلیل شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اجرای ویژه برنامه «تسبیح رهایی» (آزادی زندانیان)، به تجربه موفق سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: برنامه‌ای به نیت هجده‌سالگی حضرت زهرا(س) برای آزادی خواهران زندانی جرائم غیرعمد در نظر گرفته شده که ان‌شاءالله تا همین هفته محقق شود.

سردار دامغانی در ادامه به اجرای طرح‌های «کتاب‌خوان امین»، برنامه‌های ورزشی و اردوها، اعزام کاروان‌های متعدد راهیان نور و ویژه برنامه‌هایی از جمله هوش‌ورز که در شهرستان صومعه‌سرا برگزار می‎شود. تاکنون ۴۰۰۰ نوجوان و جوان در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند. این برنامه شامل فعالیت‌های ذهنی و مسابقات ورزشی است.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴