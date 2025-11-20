علمای شیعه کابل به برگزاری باشکوه مراسم فاطمیه با حفظ وحدت اسلامی در افغانستان تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بزرگ مبلغان فاطمی، با حضوری حدود ۵۰۰ نفر از مبلغان، خطبا، ائمه مساجد، و مداحان، از طرف ‌ورای علمای شیعه افغانستان امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) در غرب کابل برگزار شد.

در این همایش سخنرانان تأکید کردند که مراسم سوگواری بی بی دوعالم، زهرای اطهر (س) به صورت باشکوه برگزار گردد؛ اما در طی این مجالس، اخوت اسلامی و شرایط خاص کشور مد نظر قرار داده شود.

همچنین خاطرنشان ساختند که با استفاده از این فرصت سیره حضرت زهرا سلام الله علیها با تکیه به منابع معتبر مورد بازخوانی قرار گیرد.

علمای شیعه در این همایش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را به عنوان الگوی زن مسلمان در بین جوامع عنوان کردند و از مبلغان خواستند در این ایام، ابعاد مختلف شخصیت آن سرور زنان بهشتی مورد بحث و کندوکا قرار گیرد.

آنان تأکید کردند که فضایل این بزرگ بانوی اسلام با استناد به آیات مبارکه قرآن کریم و روایات معتبر، به صورت دقیق و مستوفا مورد بحث قرار گیرد.

در همایش مبلغان فاطمی، از خطبا و صاحبان تریبون خواسته شد که از ارائه مطالب غیر مستند و غیر معتبر، مخصوصاً مطالب تفرقه‌انگیز و منافی اخوت اسلامی جدا پرهیز کنند.

در این گردهمایی که با قرائت قرآن آغاز و ذکر مصائب حضرت زهرا(س) پایان یافت، پیام آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان نیز توسط حجت الاسلام شیخ جواد صالحی قرائت شد.

