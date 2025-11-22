اقتدار امروز ایران مرهون خون شهدا و حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - آیت‌الله رضا رمضانی، عضو مجلس خبرگان رهبری عصر امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در دیدار با مادر شهید ناصر ادریسی در شهرستان تالش، ضمن تبریک هفته بسیج، بر نقش بی‌بدیل شهدا در اقتدار جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی به برکت خون‌های پاک شهدا و حضور مستمر مردم در صحنه است.

وی با اشاره به معنویت فضای مزار شهدا افزود: وقتی انسان وارد گلزار شهدا می‌شود، آن نوری که از این مزارهای عاشقانه می‌تابد، خود درس و هدایت است. شهدا چراغ راه جامعه‌اند.

آیت‌الله رمضانی در ادامه با ذکر خاطره‌ای از آیت‌الله میرزا جواد تهرانی گفت: این عالم بزرگ در سنین پیری با قامتی خمیده لباس پاسداری پوشید و در جبهه حضور یافت. او حتی با خمپاره‌های ۶۰ تیراندازی می‌کرد و روحیه‌ای مثال‌زدنی داشت. این‌ها نشانه اقتدار ملت ماست.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در صدر توجه جهانی قرار گرفته و دشمنان اسلام و استکبار جهانی هر روز درباره ایران سخن می‌گویند؛ زیرا از قدرت ایران بیم دارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران از پیشینه تاریخی کهن برخوردار است، افزود: ایران یک ملت پنج‌هزارساله است؛ چگونه یک رژیم جعلی و هفتادوچندساله می‌تواند ادعای سلطه جهانی داشته باشد؟ محاسبات آن‌ها در جنگ اخیر نیز اشتباه بود و حضور مردم در صحنه همه معادلاتشان را بر هم زد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و جانبازانی که امروز ولی‌نعمتان ما هستند پابرجاست و باید قدردان آن‌ها باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به مادر شهید ادریسی گفت: شما و همه پدران و مادران شهدا نور هستید و وجودتان برکت دارد. از شما می‌خواهیم برای ما دعا کنید تا خداوند عاقبت‌به‌خیری و خدمت صادقانه به مردم را نصیبمان کند.

