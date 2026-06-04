پخت و توزیع ۱۴ هزار پرس غذای نذری در اجتماع بزرگ عید غدیر رشت

«محسن اولیایی» مسئول موکب محسنین استان گیلان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان با اشاره به سابقه فعالیت موکب محسنین اظهار کرد: حضور در پیادهروی اربعین را از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آغاز کردیم و از سال ۱۳۹۲ فعالیت رسمی موکب محسنین شکل گرفت؛ بهطوریکه امسال سیزدهمین سال فعالیت این موکب در کربلای معلی است.
وی افزود: موکب محسنین در تمام این سالها در شارع قزوینیه کربلا و در فاصله حدود ۳۰۰ متری حرم مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) مستقر بوده و به واسطه همین استقرار ثابت، به یکی از موکبهای شناختهشده برای زائران گیلانی تبدیل شده است.
اولیایی با بیان اینکه سالانه حدود ۲۰۰ خادم از استان گیلان برای خدمترسانی به زائران به کربلا اعزام میشوند، گفت: این خادمان در بخشهای مختلف از جمله اسکان، تغذیه، برقکاری، لولهکشی، تأسیسات، تعمیرات، امور عمرانی و خدمات رفاهی فعالیت میکنند.
ظرفیت اسکان سه هزار زائر در کربلا
مسئول موکب محسنین گیلان با اشاره به خدمات این مجموعه در ایام اربعین خاطرنشان کرد: موکب محسنین امکان اسکان همزمان حدود سه هزار زائر را در موکب، حسینیهها و منازل اطراف فراهم کرده است.
وی افزود: خدمات این موکب شامل ارائه صبحانه، ناهار و شام، نانوایی، درمانگاه تخصصی، خدمات طب سنتی، برنامههای فرهنگی و مذهبی و برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی است.
اولیایی تصریح کرد: ارتباط گستردهای میان موکب گیلانیها و شیعیان کشورهای مختلف از جمله عراق، بحرین، کویت، افغانستان، پاکستان و مناطق شیعهنشین عربستان شکل گرفته و این ارتباط فرهنگی طی بیش از یک دهه فعالیت مستمر تقویت شده است.
حضور در زلزله کرمانشاه و سیل لرستان
وی با اشاره به فعالیتهای جهادی موکب محسنین در بحرانهای کشور گفت: پس از وقوع زلزله کرمانشاه، بلافاصله پس از بازگشت از اربعین، همراه با خادمان موکب و اقلام امدادی در منطقه ثلاث باباجانی مستقر شدیم و حدود ۴۰ روز به مردم خدماترسانی کردیم.
اولیایی ادامه داد: در جریان سیل پلدختر نیز در مناطق آسیبدیده حضور یافتیم و علاوه بر امدادرسانی و آواربرداری، با کمک خیران جهیزیه هشت زوج جوان تأمین و مراسم ازدواج آنان در منطقه برگزار شد.
ساخت مدرسه در سیستان و بلوچستان
مسئول موکب محسنین گیلان با اشاره به فعالیتهای این مجموعه در سیل سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نیروهای جهادی موکب حدود ۴۰ روز در شهرستان فنوج و سایر مناطق آسیبدیده حضور داشتند.
وی افزود: در این مدت دو مدرسه احداث شد و همچنین پروژههای مختلفی در زمینه ساخت سرویسهای بهداشتی، حمام و بهسازی زیرساختهای عمومی اجرا شد.
تولید روزانه ۷۰ هزار ماسک در دوران کرونا
اولیایی با بیان اینکه اوج فعالیتهای موکب محسنین در دوران شیوع کرونا رقم خورد، گفت: از روزهای ابتدایی اسفندماه ۱۳۹۸ قرارگاه مردمی مقابله با کرونا را راهاندازی کردیم.
وی افزود: با راهاندازی خطوط تولید، روزانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار ماسک تولید میشد و همچنین لباسهای ایزوله، گان پزشکی و سایر تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی تهیه و به صورت رایگان توزیع میشد.
مسئول موکب محسنین گیلان خاطرنشان کرد: در آن ایام حجم زیادی از مواد ضدعفونیکننده، الکل، تجهیزات پزشکی و دستکشهای لاتکس نیز در اختیار بیمارستانها و مراکز درمانی قرار گرفت.
توزیع ۱۴ هزار پرس غذای نذری در عید غدیر
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای عید غدیر اشاره کرد و گفت: موکب محسنین طی سالهای گذشته همواره در مناسبت عید غدیر اقدام به توزیع هزاران پرس غذای نذری کرده است.
اولیایی افزود: امسال نیز همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ مردمی عید غدیر در میدان شهرداری رشت، پخت و توزیع ۱۴ هزار پرس زرشکپلو با مرغ در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: این اقدام به نیت ۱۴ معصوم(ع) انجام میشود و توزیع غذا میان شرکتکنندگان این مراسم از امشب آغاز خواهد شد.
مسئول موکب محسنین گیلان در پایان تأکید کرد: تمامی هزینههای موکب از طریق کمکهای مردمی، خیران و نذورات تأمین میشود و در طول سالهای فعالیت این مجموعه هیچگونه اعتبار دولتی دریافت نشده است.
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