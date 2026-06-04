به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی جوادی آملی در پیامی، رحلت آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را به حوزههای علمیه، علما و ارادتمندان آن مرجع فقید تسلیت گفت.
در این پیام، آیتالله جوادی آملی با اشاره به جایگاه علمی و فقهی آیتالله فیاض، ارتحال این مرجع عالیقدر را «سانحهای صعب و ثلمهای سنگین» توصیف کرده و برای آن مرحوم، حشر با اهلبیت عصمت و طهارت(ع) را از درگاه الهی مسئلت کرده است.
رحلت آیتالله العظمی فیاض، از مراجع برجسته جهان تشیع و از عالمان سرشناس افغانستانی مقیم نجف اشرف، طی روزهای گذشته با واکنش گسترده مراجع تقلید، علما، شخصیتهای سیاسی و نهادهای دینی در کشورهای مختلف اسلامی همراه بوده است.
در همین راستا، آیتالله جوادی آملی نیز ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این مرجع فقید، برای حوزههای علمیه اجر و پاداش الهی مسئلت کرده و این ضایعه را به خاندان آن مرحوم تسلیت گفته است.
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