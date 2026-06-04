به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی سید علی حسینی سیستانی در پی درگذشت آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض پیام تسلیتی صادر کرد.
ترجمهی متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾
با نهایت اندوه و تأسف، خبر رحلت برادر برگزیدهام، مرجع دینی، آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله علیه) را دریافت کردم.
آن مرحوم بزرگوار در دهههای اخیر از چهرههای برجسته و ممتاز حوزه علمیه نجف اشرف بود و تلاشهای خالصانه او در خدمت به علم و اهل علم ـ از راه تألیف، تدریس و دیگر عرصهها ـ ویژگی و جایگاهی ممتاز داشت. از همینرو، فقدان او ضایعهای سنگین است و خلأیی که از خود بر جای گذاشته گسترده و دشوار برای جبران است، مگر به لطف و عنایت خداوند متعال.
و من، در حالی که این مصیبت بزرگ را به ولیّ اعظم الهی (ارواحنا فداه)، حوزههای علمیه، خانواده این فقید سعادتمند و عموم مؤمنان تسلیت میگویم، از خداوند بلندمرتبه و توانا مسئلت دارم که درجات او را در بهشت بلند گرداند و او را با دوستان و برگزیدگانش، حضرت محمد و خاندان پاک و پاکیزه او محشور فرماید، و به خانواده و دوستدارانش صبر و آرامش عطا کند.
و هیچ نیرو و توانی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست.
علی حسینی سیستانی
۱۸ ذیالحجه ۱۴۴۷ هجری قمری
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