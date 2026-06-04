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پیام تسلیت آیت‌الله العظمی سیستانی در پی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض

۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵
کد مطلب: 1822299
پیام تسلیت آیت‌الله العظمی سیستانی در پی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض

آیت‌الله العظمی علی حسینی سیستانی در پی رحلت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض با صدور پیامی، این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، خانواده آن مرحوم و عموم مؤمنان تسلیت گفت و از خداوند متعال برای وی علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی سید علی حسینی سیستانی در پی درگذشت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض پیام تسلیتی صادر کرد.

ترجمه‌ی متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾

با نهایت اندوه و تأسف، خبر رحلت برادر برگزیده‌ام، مرجع دینی، آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان‌الله علیه) را دریافت کردم.

آن مرحوم بزرگوار در دهه‌های اخیر از چهره‌های برجسته و ممتاز حوزه علمیه نجف اشرف بود و تلاش‌های خالصانه او در خدمت به علم و اهل علم ـ از راه تألیف، تدریس و دیگر عرصه‌ها ـ ویژگی و جایگاهی ممتاز داشت. از همین‌رو، فقدان او ضایعه‌ای سنگین است و خلأیی که از خود بر جای گذاشته گسترده و دشوار برای جبران است، مگر به لطف و عنایت خداوند متعال.

و من، در حالی که این مصیبت بزرگ را به ولیّ اعظم الهی (ارواحنا فداه)، حوزه‌های علمیه، خانواده این فقید سعادتمند و عموم مؤمنان تسلیت می‌گویم، از خداوند بلندمرتبه و توانا مسئلت دارم که درجات او را در بهشت بلند گرداند و او را با دوستان و برگزیدگانش، حضرت محمد و خاندان پاک و پاکیزه او محشور فرماید، و به خانواده و دوستدارانش صبر و آرامش عطا کند.

و هیچ نیرو و توانی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست.

علی حسینی سیستانی

۱۸ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری

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پایان پیام/

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