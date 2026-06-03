به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد اشعری رئیس شورای هیئآت‌ مذهبی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا اظهار کرد: هیأت‌های مذهبی استان قم تا عید مباهله، برنامه‌های متعددی از جمله برپایی مواکب، شعرخوانی، مولودی‌خوانی و ایجاد ایستگاه‌های صلواتی در معابر و میادین شهر تدارک دیده‌اند.

به گفته وی، این برنامه‌ها علاوه بر پذیرایی از شیعیان امیرالمؤمنین علی(ع)، شامل اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز خواهد بود و فضای شهر را متناسب با این ایام، رنگ‌وبویی ویژه می‌بخشد.

اشعری با اشاره به برگزاری آیین «دسته شادی سادات» به‌صورت بین‌المللی در شب میلاد امام موسی کاظم(ع) افزود: این مراسم از آستان مبارک حضرت موسی مبرقع(ع) محله چهل اختران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود و ساداتی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین، ایران و برخی دیگر از کشورها در آن حضور خواهند داشت. اشعری تأکید کرد این برنامه در شب ولادت امام موسی کاظم(ع) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هیئآت‌ مذهبی قم همچنین از برگزاری «شادی‌پیمایی عاشقان امیرالمؤمنین(ع)» در عصر روز عید سعید غدیر خبر داد و گفت: این مراسم از میدان آل‌یاسین در بلوار پیامبر اعظم(ص) آغاز و تا مسجد مقدس جمکران ادامه خواهد داشت. به گفته وی، در طول مسیر مواکب متعددی برپا می‌شود و در پایان، تجمع عاشقان اهل‌بیت(ع) در مسجد جمکران برگزار و بیعت‌نامه‌ای با حضرت حجت(ع) قرائت خواهد شد.

اشعری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه «شرایط خاص جنگی» خواند، تصریح کرد: هیأت‌های مذهبی استان با حضور پرشور در خیابان‌ها و برپایی مواکب، ارائه خدمات پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، فعالیت خود را ادامه می‌دهند و این اقدامات را نوعی جهاد می‌دانند. وی افزود: هیأت‌های مذهبی همواره پشتیبان انقلاب اسلامی و کشور ایران بوده و خواهند بود.