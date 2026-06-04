به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمد اسحاق فیاض، از علمای برجسته جهان تشیع و عالم سرشناس افغانستانی، در روز پرفیض عید سعید غدیر خم دار فانی را وداع گفت و به دیدار حق شتافت.
این فقیه وارسته و استاد برجسته حوزههای علمیه، دهههای متمادی از عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف ناب اسلامی، نشر آموزههای اهلبیت(ع)، تربیت شاگردان و پاسخگویی به مسائل دینی و فقهی مؤمنان سپری کرد و به عنوان یکی از چهرههای اثرگذار جهان تشیع شناخته میشد.
رحلت آیتالله العظمی فیاض در روز عید غدیر، عید ولایت و امامت، بازتاب گستردهای در میان جوامع دینی و مذهبی داشته است. بسیاری از شخصیتهای علمی، فرهنگی و مذهبی با صدور پیامهای تسلیت، فقدان این عالم بزرگ را ضایعهای سنگین برای جهان اسلام توصیف کردهاند.
آیتالله فیاض که اصالتاً از افغانستان بود، در طول سالیان حضور در حوزه علمیه نجف اشرف، نقش مهمی در توسعه فعالیتهای علمی و تربیت نسلهای متعدد از طلاب علوم دینی ایفا کرد و آثار و دیدگاههای فقهی وی مورد توجه محافل علمی قرار داشت.
رحلت آیتالله محمد اسحاق فیاض، بیتردید یکی از مهمترین فقدانهای علمی و مذهبی سالهای اخیر در جهان تشیع به شمار میرود؛ شخصیتی که نام او در کنار خدمات علمی، با تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی میان جوامع شیعی نیز گره خورده است.
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