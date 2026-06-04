به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوریخواهان قرار دارد، با تصویب یک قطعنامه، به طور رسمی تلاش کرد مانع حملات نظامی دونالد ترامپ علیه ایران بدون مجوز کنگره شود؛ اقدامی که اولین واکنش جدی قانونگذاران آمریکایی به سیاست جنگی رئیسجمهور آمریکا در خاورمیانه توصیف میشود.
روزنامه فایننشال تایمز نوشت: این رأی ضربهای به ترامپ در شرایط تشدید تنشها بر سر جنگ ایران بود که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است. تلاشهای متعدد قبلی دموکراتها در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای اعمال سازوکار نظارت کنگره بر تلاشهای جنگی دولت ترامپ تاکنون ناکام مانده بود.
فایننشال تایمز با اشاره به اظهارات روز چهارشنبه ترامپ که بار دیگر تأکید کرد مذاکرات با ایران «بهخوبی پیش میرود»، افزود: قطعنامه کنگره و اظهارات رئیسجمهور آمریکا در حالی مطرح شدهاند که تنشها افزایش یافته و ایران و آمریکا این هفته با نقض آتشبس، تبادل آتش داشتند.
ارتش آمریکا روز سهشنبه مدعی شد که موشکها و پهپادهای ایرانی را که اهدافی در بحرین و کویت را نشانه گرفته بودند، رهگیری کرده است، هرچند فرودگاه کویت مورد اصابت قرار گرفت.
فایننشال تایمز نوشت: این قطعنامه بهخودی خود نمیتواند پایان جنگ را تحمیل کند. قانونگذاران در هر دو مجلس کنگره برای غلبه بر وتوی تقریباً قطعی رئیسجمهور، به اکثریت دو سوم آرا نیاز خواهند داشت. اما رأیگیری روز چهارشنبه، که احتمال تصویب یک اقدام مشابه در سنا تحت کنترل جمهوریخواهان را افزایش میدهد، برای نخستین بار موفقیت قانونگذاران در مجلس نمایندگان را برای تصویب یک قطعنامه اختیارات جنگی علیه ترامپ نشان داد.
توماس مسی، از چهرههای جمهوریخواه منتقد جنگ در کنگره آمریکا و یکی از چهار عضو حزب جمهوریخواه بود که روز چهارشنبه به این قطعنامه رأی مثبت داد. مسی ماه گذشته در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان از رقیبی که مورد حمایت ترامپ بود، شکست خورد.
تام برت از میشیگان، وارن دیویدسون از اوهایو و برایان فیتزپاتریک از پنسیلوانیا سه عضو دیگر جمهوریخواه در مجلس نمایندگان بودند که روز چهارشنبه علیه سیاست رئیسجمهور همحزبیشان رأی دادند.
جزئیات رأیگیری در مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه به وقت محلی سرانجام قطعنامه اختیارات جنگی برای توقف و پایان جنگ علیه ایران را با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف تصویب کرد.
هنوز مشخص نیست مجلس سنا چه زمانی درباره مصوبه مجلس نمایندگان رأیگیری خواهد کرد. سنای آمریکا نیز در ماه مه (اردیبهشت) طرح مشابهی را برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران پیش برد؛ در آن دوره از رأیگیری در سنا، چهار جمهوریخواه به همراه تقریباً همه دموکراتها از این طرح حمایت کردند.
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