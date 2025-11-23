بقایی: هدف ما کمک به کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشور، در نشست خبری امروز (یکشنبه ۲ آذر) در مورد وضعیت جاری میان افغانستان و پاکستان، نکاتی را بیان کرد.

وی در این رابطه گفت: امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی و محیط همسایگی برای ما بسیار مهم است.

بقایی در ادامه افزود: ما از ابتدای بروز تنش بین افغانستان و پاکستان تلاش زیادی کردیم برای جلوگیری از افزایش تنش و برای کمک به حل‌وفصل موضوع از طریق گفت‌وگو و تعامل بین دو کشور.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رایزنی با سایر کشورهای منطقه در این مورد تأکید کرد: با روسیه، قطر، ترکیه و کلاً تمامی طرف‌هایی که در این موضوع دخیل هستند صحبت کردیم.

وی هدف اصلی جمهوری اسلامی در این مسأله را «کمک به کاهش تنش بین این دو کشور همسایه» عنوان کرد و تصریح کرد: به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا موضوع از طریق یک چارچوب مناسب منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور خاطرنشان ساخت: در مجموع، مواضع جمهوری اسلامی ایران بر گفت‌وگو، احترام متقابل، پرهیز از تنش‌آفرینی و تلاش برای تقویت امنیت منطقه‌ای مبتنی است و این اصول در همه تعاملات ما مورد تأکید قرار دارد.

