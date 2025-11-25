ابراز نگرانی رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان از افزایش چشمگیر حملات تروریستی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، حمله انتحاری به ستاد فرماندهی نیروهای نظامی در پشاور را شدیداً محکوم کرد و به خانوادههای شهدا تسلیت گفت.
وی با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر حملات تروریستی در هفتههای اخیر گفت: این حملات اتفاقی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار هدفمند برای سوق دادن پاکستان به سمت بیثباتی است.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد: دشمنان در تلاشاند از ضعفها و چالشهای داخلی کشور سوءاستفاده کنند و در چنین شرایطی ملت انتظار شفافیت، ارتقای سطح تبادل اطلاعات امنیتی و اقدامات قاطع از سوی نهادهای دولتی دارد.
راجه ناصر همچنین خواستار شناسایی و مجازات عوامل پشتیبان، تأمینکنندگان مالی و گروههای همکار تروریستها شد و گفت: اقدام قاطع علیه عناصر دشمن، نیاز فوری کشور برای دستیابی به صلح پایدار است.
