 کاروان دو هزار نفری زائران پیاده عراقی در حرم مطهر رضوی؛ مشهد میزبان عزاداران فاطمیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، حدود دو هزار زائر عراقی در قالب کاروانهای پیاده روی پس از طی صدها کیلومتر مسیر، وارد حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس شدند.
این کاروان با برپایی مراسم عزاداری، به حضرت علی بن موسی الرضا(ع) فرزند حضرت زهرا (س) تسلیت گفتند.
صحنها و خیابانهای اطراف حرم مطهر، شاهد حضور زائران حامل پرچمها و شعائر حسینی بوده و مواکب مردمی با توزیع غذا، نوشیدنی و ارائه خدمات رفاهی به زائران خدمترسانی کردند.
...................
پایان پیام
نظر شما