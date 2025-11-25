فراخوان شرکت در کنگره اسلامی ادینبرو با عنوان «تاریخ اسلام و علم»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنگره اسلامی ادینبرو در سال ۲۰۲۶ با عنوان «تاریخ اسلام و علم» (Islamic Colloquia of Edinburgh (ICE) 2026 – Histories of Islam and Science) در هفته دوم تیر ۱۴۰۵ (July 2026) به صورت آنلاین برگزار می‌شود. این رویداد علمی توسط دانشگاه ادینبرو (University of Edinburgh) به بررسی تعاملات تاریخی میان اسلام و علم در دوران‌های کلاسیک (۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلادی)، میانه (۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی) و مدرن (۱۸۰۰ میلادی تا امروز) می‌پردازد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۷ فروردین ۱۴۰۵ (27 March 2026) می باشد.

برای مشاهده فراخوان و ثبت‌نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

https://divinity.ed.ac.uk/news-and-events/latest-news/call-for-papers-islamic-colloquia-of-edinburgh-ice-2026

.

......................

پایان پیام