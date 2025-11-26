به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتدای جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی شهادت ذُخت گرامی پیامبر(ص)، حضرت صدیقه کبری(س) را تسلیت گفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شهادت فرمانده ارشد حزب الله شهید هیثم علی طباطبائی و یارانش، فقدان این فرماندهان بزرگ را برای حزب الله و جبهه مقاومت سخت خواند و تصریح کرد: رژیم صهیونیستی گمان می کند با این فشارها و جنایات می تواند حزب الله و جبهه مقاومت را به تسلیم وادار کند اما باید بداند این توهمی بزرگ است زیرا امروز ملت ها در شرق و غرب عالم علیه رژیم صهیونیستی جهت گیری کرده و علنا نفرت خود علیه این رژیم را اعلام می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی انتخاب فردی مسلمان و شیعه با اعلام مواضع علنی علیه رژیم صهیونیستی به عنوان شهردار در مهمترین و بزرگ ترین شهر آمریکا را گواه این مطلب خواند و خاطر نشان کرد: انتخاب این فرد در کشوری که بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی است، نمایانگر مخالفت جریان های مردمی با سیاست های دولت آمریکاست.

وی با تاکید بر اینکه حمایت مردم آزاده سراسر جهان به ویژه در غرب و آمریکا از ملت فلسطین نشان دهنده پیروزی جبهه مقاومت است، گفت: مردم غزه و جبهه مقاومت در لبنان، عراق و یمن در جنگ اخیر هزینه های سنگینی را پرداختند اما دستاوردهای جبهه مقاومت در جریان سازی علیه رژیم منفور صهیونیستی در تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی گنجد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ترور فرماندهان حزب الله، یمن و حماس دستاورد و پیروزی برای رژیم صهیونیستی نیست، گفت: امروز رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که مرتکب جنایات جنگی و مرتکب نسل کشی شده، در دنیا حیثیتی ندارد و ملت های آزاده علیه این رژیم منفور، متحد و هم صدا شده اند.

رئیس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تسلیم شدن جبهه مقاومت توهم است و رژیم صهیونیستی به این آرزو نخواهد رسید، ادامه داد: امیدواریم خداوند به جبهه مقاومت با حضور جوانان و جایگزینی فرماندهان شهید، نصرت عطا کند.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان ضمن تبریک هفته بسیج ابراز امیدواری کرد که تفکر و عمل بسیجی همانطور که امام خمینی(ره) فرموده بود و مقام معظم رهبری تبیین کرده اند در کشور فراگیر شده و با این تفکر، کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.

