به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتس، امروز چهارشنبه در اظهاراتی، حزبالله لبنان را تهدید کرد که در صورت عدم خلع سلاح کامل این جنبش تا پایان سال جاری میلادی، با «اقدام نظامی قوی» در لبنان مواجه خواهد شد.
این اظهارات در پی نشست محرمانه کمیته امور خارجی و امنیت پارلمانی اسرائیل بیان شد که نشاندهنده تداوم تنشها در مرز شمالی علیرغم آتشبس حاکم است.
کاتس اعلام کرد: «آمریکاییها حزبالله را متعهد کردهاند که تا پایان سال سلاح خود را تحویل دهد. من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد. اگر چنین نشود، چارهای جز ورود مجدد با قدرت به لبنان نخواهد بود.»
این اولتیماتوم در حالی مطرح میشود که اسرائیل به صورت روزانه با نقض توافق آتشبس که در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) با وساطت آمریکا منعقد شد، به جنوب لبنان حمله میکند. با این حال، کاتس اعتراف کرد که از زمان اجرای آتشبس، هیچ حملهای از سوی لبنان به اسرائیل صورت نگرفته است.
وزیر دفاع اسرائیل مدعی شد که از زمان پایان عملیات «سهام الشمال» (که به آتشبس منجر شد)، ۳۶۰ نفر از عناصر حزبالله کشته شدهاند و اکنون «بهترین وضعیت امنیتی در مرز شمالی در بیست سال گذشته» برقرار است.
در بخش دیگری از این نشست، کاتس با نمایندگان اپوزیسیون اسرائیل درگیر شد. این مناقشه بر سر امتناع کاتس از صدور احکام بازداشت اداری برای شهرکنشینان مهاجم به فلسطینیان در کرانه باختری متمرکز بود.
رام بن باراک، نماینده حزب اپوزیسیون «آهودت میعوت»، با انتقاد شدید از کاتس، مهاجمان را «تروریستهای یهودی» خواند و هشدار داد که عدم اقدام قاطع منجر به گسترش خشونت خواهد شد.
کاتس در دفاع از سیاست خود مبنی بر توقف کامل صدور احکام بازداشت اداری از ابتدای سال جاری برای شهرکنشینان، از جمله گروه رادیکال موسوم به «جوانان تپهها» (Hilltop Youth)، اظهار داشت: «من از تصمیم عدم تأیید بازداشتهای اداری حمایت میکنم. هیچ ملاحظات سیاسی یا انتخاباتی در این مورد وجود ندارد.» او ادعا کرد که نه «شاباک» (سرویس امنیت داخلی)، نه پلیس و نه ارتش اسرائیل، درخواست استفاده از این نوع بازداشت برای شهرکنشینان را نکردهاند.
در پایان، کاتس در سخنانی نسبت به گمانهزنیها درباره برکناریاش در پی اختلافات با نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، ابراز اطمینان کرد که حداقل تا انتخابات بعدی که برای اکتبر ۲۰۲۶ برنامهریزی شده، در مقام وزیر دفاع باقی خواهد ماند.
