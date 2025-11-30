به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترور هیثم علی الطبطبائی، رئیس ستاد حزبالله لبنان، به عنوان نتیجهای از دههها نظارت دقیق بر فعالیتهای او تلقی میشود؛ چرا که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی سالها در پی ترور این شهید بود.
به نوشته العربی الجدید، بعد از این ترور نشریه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی اذعان کرد که مقامات اسرائیلی مدتها منتظر فرصت مناسبی برای اقدام علیه این فرمانده حزبالله بودهاند. الطبطبائی به عنوان یکی از شخصیتهای کلیدی حزبالله شناخته میشود که در ارتباط با محور ایران و رهبری واحدهای مختلف این سازمان فعالیت داشته است.
نظارت مستمر و افزایش توجه
یدیعوت آحارونوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی، مدعی شده است که مسیرهای تردد الطبطبائی به مدت تقریباً سه دهه تحت نظارت بوده است. این مقام افزود که با انتصاب او به عنوان رئیس ستاد حزبالله، سطح توجه به فعالیتهای وی به طور قابل توجهی افزایش یافت. به ویژه، الطبطبائی به عنوان یک فرمانده مبتکر و تهاجمی شناخته میشد که تمایل به استفاده از قدرت نظامی داشت.
ترور الطبطبائی نه تنها به تصفیه یک فرمانده نظامی مربوط میشود، بلکه به خنثی کردن یک منبع اطلاعاتی و دانش در حزبالله نیز اشاره دارد. این عملیات به اسرائیل این امکان را میدهد که تواناییهای نظامی حزبالله را در آینده محدود کند.
شناسایی جانشینان و برنامههای آینده
طبق ادعای این نشریه صهیونیستی پس از هر عملیات ترور، واحدی که مسئول ردیابی افراد در حزبالله است، جانشینان احتمالی را شناسایی کرده و وضعیت آنها را تحت نظر قرار میدهد. این مقام اسرائیلی تأکید میکند که هدف این است که هرگونه تهدید بالقوه را خنثی کنند و به همین دلیل، اطلاعات نظامی اسرائیل در حال شناسایی نامزدهای احتمالی برای جانشینی الطبطبائی است.
چالشهای آینده حزبالله
مقامات صهیونیستی بر این باورند که حزبالله بر پایههای مذهبی استوار است و ایدئولوژی آن به احتمال زیاد در آینده تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که کارکنان بخش اطلاعات نظامی به طور مداوم در حال توسعه تواناییهای خود هستند و با چالشهای جدیدی در صحنه لبنان مواجه هستند.
چالش عمده، درک تمایل حزبالله به ابتکار عمل در استفاده از زور و همکاری با دیگر گروههای منطقهای است. این اطلاعات و تجزیه و تحلیلها برای درک دقیقتر تهدیدات آینده و برنامهریزی برای مقابله با آنها حیاتی است.
این گزارش در پایان تاکید میکند: با توجه به این تحولات، به نظر میرسد که اسرائیل به دنبال حفظ موقعیت خود در برابر تهدیدات حزبالله و شناسایی دقیقتر رهبران و جانشینان احتمالی این گروه است.
با توجه به محتوای گزارش و اطلاعات منتشر شده در نشریه یدیعوت آحارونوت، به نظر میرسد گزارشهایی از این دست بخشی از یک عملیات روانی در راستای محدود کردن ابتکار عمل و عملکرد مقاومت باشد. این نوع گزارشها معمولاً با هدف ایجاد نگرانی و تردید در صفوف مقاومت و همچنین در میان حامیان آن منتشر میشوند.
در حالی که اسرائیل ممکن است به نظارت بر فعالیتهای حزبالله ادامه دهد و عملیاتهایی را علیه رهبران آن انجام دهد، باید توجه داشت که حزبالله در سالهای اخیر توانسته است ساختار سازمانی و نظامی خود را بهبود بخشد و به طور مداوم به چالشهای جدید پاسخ دهد. همچنین، اظهارات مقامات اسرائیلی درباره نظارت و شناسایی جانشینان احتمالی نمیتواند به عنوان یک ارزیابی دقیق از وضعیت واقعی حزبالله تلقی شود.
از این رو، تحلیلهای مبتنی بر اطلاعات ناقص یا اغراقآمیز میتوانند به دور از واقعیتهای میدانی باشند و در نهایت، به جای تضعیف روحیه مقاومت، ممکن است موجب تقویت عزم و اراده آن شوند. لذا باید این نوع گزارشها را با دقت و با در نظر گرفتن واقعیتهای پیچیدهتری که در صحنه وجود دارد، مورد بررسی قرار داد.
