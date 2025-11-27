  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت نائب‌رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی شهادت سردار هیثم علی طباطبایی

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۷
در پی شهادت سردار هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان، نائب‌رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام حضرت آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» بدین شرح است:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ

وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ اَمْواتًا بَلْ اَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ یُرزَقُونَ

شهادت سردار هیثم علی طباطبایی، فرمانده مقتدر مقاومت و مجاهد کبیر، نه پایان راه مقاومت است و نه خاموشی جبهه آزادسازی فلسطین و لبنان؛ بلکه آغازی تازه برای تقویت روحیه، اتحاد و عزم راسخ امت اسلام و جبهه مقاومت در راستای آزادی از چنگ اشغالگران و نابودی غاصبان. در کنار شهدای بزرگ همچون سید حسن نصرالله، شیخ صفی‌الدین، سیدالشهداء حسین بن علی (ع) و سرداران مقاومت، با تعهدی دوباره به آرمان‌های انسانیت و عدالت الهی، به سوی پیروزی و عزت پایدار گام برمی‌داریم.

ملت مقاوم لبنان، امت اسلامی و تمامی رزمندگان جبهه مقاومت، سلامت و وفاداری به ارادهٔ الهی را در این ایام آزمایشی تجربه می‌کند. با کمال احترام و عزت، در پاسخ به شهادت سردار هیثم علی طباطبایی، فرمانده مقتدر مقاومت و مجاهد کبیر، که عمر شریف خویش را در دفاع از لبنان، مقاومت و جهاد در برابر دشمن صهیونیستی وقف کرد، این بیانیه را صادر می‌کنیم تا پیام وحدت، مقاومت و پایداری روشن شده و تداوم راه آنان تعهدی همگانی اعلام گردد.

شهادت این سردار بزرگ، واکنشی به صحنه‌های ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی و نشانی از ایستادگی ملت لبنان و جبهه مقاومت در برابر رژیم غاصب است. لیکن این رویداد پایان راه نیست؛ بلکه مقدمه‌ای است برای حضور جدی‌تر، عزم محکم‌تر و اقدام‌های مؤثرتر برای آزادی و بازپس‌گیری حقوق مسلّم امت اسلامی و مردم مظلوم.

به یاد شهدای بزرگی می‌افتیم که در این مسیر نورانی گام نهاده‌اند: سید حسن نصرالله، صفی‌الدین، شهید سلیمانی، شهید سنوار، شهید هنیه، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای مقاومت. آنان چراغ راه ما هستند و ادامه‌دهندهٔ راه حسین بن علی (ع) و سایر امامان و پیشوایان مقاومت‌اند؛ یاد و نامشان مشاور و منبع الهام در میدان‌های نبرد، مقاومت و دیپلماسی است. قرآن کریم می‌فرماید: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ (آل عمران/139) و همچنین: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا (الشاعره/5) که عظمت صبر و نتیجهٔ وعد الهی را یادآور است.

همه باید بدانیم که خلع سلاح مقاومت بهانه است و در واقع هدف صهیونیست‌ها نابودی کامل مقاومت است و در این شرایط روحیهٔ تعهد دینی و ملی و انسجام بین همهٔ گروه‌ها و فصای مقاومت ضروری است. شهادت این سردار برجسته نباید منجر به تفرقه شود؛ بلکه آینه‌ای است که ما را به وحدت، همدلی و کار جهادی بیش از پیش فرا می‌خواند. از ایمان و تعهد جهادی نیروهای مقاومت، رزمندگان و ملت لبنان سپاسگزاری می‌نماییم و با اخلاص به خدا و پیروی از آموزه‌های دینی و انسانی، مسیر آزادی، بازگشت حقوق مشروع و نابودی اشغالگری را با ارادهٔ پولادین ادامه می‌دهیم.

از درگاه خداوند متعال برای این شهید سعید درجات عالی و همجواری با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای جبههٔ مقاومت و ملت لبنان، عزّت، پیروزی و امنیت پایدار مسئلت می‌نماییم.

حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تسلیت صادقانه به خانواده معز شهدای مقاومت و به عموم امت اسلامی و دوستداران عدالت،  افزوده است که با یاد شهدای بزرگ و خون آنان، به مسیر شهادت و مقاومت با ارادهٔ راسخ ادامه می‌دهیم و از نخبگان فرهنگی، سیاسی و مردمی می‌خواهیم با حفظ وحدت و انسجام، در میدان‌های دفاعی و دیپلماتیک و مردمی نقش‌آفرینی مسئولانه‌ای ایفا کنند. این ایستادگی و همبستگی، راه امن و پایدار برای فرزندانمان است.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

دری نجف‌آبادی نائب‌رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک

