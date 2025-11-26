هدف حمله اسرائیل به کرانه باختری، حذف کامل حضور فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس امروز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی گسترده ارتش اسرائیل در شمال کرانه باختری اشغالی بخشی از سیاستی آشکار برای نابودی کامل حضور فلسطینی و تسلط تمام‌عیار بر این منطقه است. شامگاه سه‌شنبه ارتش اسرائیل با مشارکت سه تیپ نظامی از جمله یگان‌های ویژه کوماندو، عملیاتی وسیع را در شمال کرانه باختری آغاز کرد که به گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت انتظار می‌رود چند روز ادامه یابد.

به‌دنبال این عملیات، نیروهای اسرائیلی حضور خود را در استان طوباس تقویت کردند، بولدوزرهای نظامی به منطقه اعزام شد، بالگردها به سوی اهداف نامعلوم تیراندازی کردند و هم‌زمان با ایجاد خاکریز و ایست‌های بازرسی، منع آمدوشد کامل برقرار شد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که آغاز عملیات جدید نظامی در شمال کرانه باختری، همراه با محاصره، منع آمدوشد، یورش به منازل و بازداشت شهروندان، نشانگر آن است که رژیم صهیونی در حال اجرای یک “رفتار مجرمانه نظام‌مند” علیه ملت فلسطین است.

این جنبش تأکید کرد که اقدامات اخیر اسرائیل بخشی از “طرح‌های الحاق و کوچاندن اجباری” است که به‌صورت مداوم از سوی تل‌آویو دنبال می‌شود تا هرگونه حضور فلسطینی در کرانه باختری را از میان ببرد.

....................

پایان پیام