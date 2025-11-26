وضعیت اسفناک اهالی غزه، در میان سیل و آوار + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم غزه همچنان در میان آوار و خرابی ناشی از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی روزگار میگذرانند.
حملات رژیم اشغالگر نیز به بهانههای مختلف همچنان به این منطقه ادامه دارد و خبری از آتشبس پایدار در این منطقه نیست.
در این میان بارش باران و وقوع سیل نیز سختی زندگی را برای مردم این باریکه سختتر کرده است.
کاری ثابت، روزنامهنگار اهل غزه در گزارشی از اوضاع کنونی این منطقه نوشت: مردم به چادر و سرپناه نیاز دارند، آنها به همبستگی، ایمان و وجدان نیاز دارند.
وی با خطاب قرار دادن دیگر کشورهای عربی و مردم جهان افزود: شرم بر شما، شما فقط تماشا میکنید در حالی که مردم دو سال است که تحت نابودی و مرگ قرار دارند. و اکنون آنها از هر کسی که شایسته و ناشایست است فقط برای یک چادر و سرپناه التماس میکنند.
