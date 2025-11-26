دینداری کودکان و نوجوانان مسئله امروز و آینده ماست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتصد و چهل و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد اجرایی‌سازی سند ارتقای فرهنگی دینداری نوجوانان توسط وزارت آموزش و پرورش قرائت شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) و با اشاره به گزارش قرائت شده درمورد اجرایی‌سازی سند ارتقای فرهنگی دینداری، گفت: بخش مهمی از این کار بر دوش وزارت آموزش‌ و پرورش قرار دارد ولی این کار به‌تنهایی از عهده‌ این وزارتخانه ساخته نیست؛ چون متغیرهای مختلفی وجود دارد که آن‌ها هم باید درنظر گرفته شوند.

وی با بیان اینکه این مساله در زمره مسائل مهم کشور قرار دارد، افزود: دینداری کودکان و نوجوانان، مساله امروز و آینده ما است و بسیاری از امور به این موضوع بستگی دارد؛ هویت ایران اسلامی به تدین و دینداری آن وابسته است و حوزه کودکان و نوجوانان پایه این مسئله محسوب می‌شود به همین دلیل باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم.

صالحی با بیان اینکه هرچه دستگاه‌های بیشتری در این مسیر کمک کنند امید بیشتری به تحقق اهداف این سند می‌توان داشت، تصریح‌کرد: مسئله فراتر از حوزه آموزش و پرورش است و مجموعه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا این کار به اهداف مدنظر برسد.

وی افزود: امکانات آموزش و پرورش به‌طور طبیعی ممکن است پاسخگوی نیازها نباشد به همین دلیل همه مسئولیت‌ها بر عهده این وزارتخانه قرار نگرفته است.

صالحی با تاکید براینکه تلاش شده است با توجه به جایگاه شورای فرهنگ عمومی کشور نگاهی فراتر از آموزش و پرورش شکل بگیرد، تصریح‌کرد: یکی از عللی که طرح‌های قبلی ناقص ماند یا مطابق انتظار پیش نرفت این بود که همه مسئولیت‌ها در این حوزه بر عهده وزارتخانه گذاشته شده بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید تلاش کنیم این موضوع به‌عنوان «مساله‌ای ملی» جا بیفتد نه صرفاً مسئله آموزش و پرورش چراکه اگر چنین نگاهی حاکم شود می‌توان به اجرایی شدن این طرح، امیدوارانه‌تر نگاه کرد.

وی با تاکید براینکه گفت‌وگو با افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر موضوع بودند مفید است، افزود: یکی از مسیرها می‌تواند همین باشد تا دوباره مسیرِ آزموده را تکرار نکنیم؛ نباید این تصور را داشته باشیم آغازگر تاریخ هستیم درهمین راستا باید کارهای قبلی را آسیب‌شناسی کنیم تا از تکرار چالش‌های پیشین جلوگیری کنیم علاوه بر آن باید طرح‌های موفق پیشین هم مورد مطالعه قرار گیرند و پشتوانه کار باشند.

بررسی پیشنهادهای نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص نیز در دستور کار این جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور قرار داشت و اعضا به بحث و تبادل‌نظر درمورد آن پرداختند.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

