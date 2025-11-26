طالبان بیش از ۳۲۰۰ زندانی را آزاد کرد

به گزارش خرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی طالبان از آزادی سه‌هزار و ۲۰۴ زندانی در پی عفو عمومی خبر داد.

به گزارش دادگاه عالی طالبان، این تصمیم پس از بازدید و نظارت یک هیأت ویژه از زندان‌های سراسر افغانستان اتخاذ شده است.

بر اساس اعلامیه این دادگاه که دیروز (سه‌شنبه ۴ آذر) منتشر شد، علاوه بر آزادی این زندانیان، مدت حبس چهارهزار و ۳۱۷ نفر دیگر نیز کاهش یافته است.

بر اساس گزارش، هیأت‌های نظارت در هر استان تحت ریاست رئیس محکمه مرافعه یا دیوان جزا و با عضویت نمایندگان دفتر استاندار، فرماندهی امنیه (انتظامی) و استخبارات (اطلاعات) محلی تشکیل شده و از زندان‌ها بازدید به عمل آورده‌اند.

این بازدیدها و نظارت‌ها بر اساس دستور عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان انجام شده است.

طالبان پیش از این نیز در مناسبت‌های مختلفی مانند عید فطر و عید قربان، اقدام به آزادی زندانیان یا کاهش مدت حبس آنان کرده بودند.

گفتنی است که این گروه پس از بازگشت به قدرت، شمار زیادی از شهروندان را با اتهامات مختلف زندانی کرده‌اند که آمار دقیقی از تعداد آنان در دسترس نیست؛ نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر، بسیاری از این بازداشت‌ها را خودسرانه و غیرقانونی ارزیابی کرده‌اند.

