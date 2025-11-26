به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آمارهای تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد انواع خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است و قتلهای خانوادگی همچنان یکی از مرگبارترین اشکال خشونت محسوب میشود.
روندی که نشان میدهد سازوکارهای حمایتی موجود نتوانستهاند از شدت این بحران بکاهند.
با انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، ابعاد گسترده آسیبهای وارد بر زنان و دختران در جهان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
این گزارش که در رسانههای بینالمللی بازتاب یافته، نشان میدهد که در سال گذشته میلادی حدود پنجاه هزار زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدهاند.
آماری تکاندهنده که براساس ارزیابی سازمان ملل به معنای جانباختن یک زن در هر ده دقیقه است.
به نوشته رسانههای وابسته به این نهاد بینالمللی، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرده است که بسیاری از این قتلها پس از دورهای از رفتارهای کنترلگرانه، تهدید و انواع آزار، از جمله آزار آنلاین، رخ میدهد. این نهاد جهانی تأکید میکند که نهتنها نشانهای از کاهش خشونتهای خانگی دیده نمیشود، بلکه اشکال جدیدی از آزار، بهویژه در فضای مجازی، در حال گسترش است و زنان بیشتری را در معرض آسیب قرار میدهد.
گزارش سازمان ملل همچنین بر این نکته استوار است که سازوکارهای حمایتی و قوانین بازدارنده در بسیاری از کشورها نتوانستهاند نقش مؤثری در جلوگیری از تداوم خشونت ایفا کنند.
بر اساس تحلیل کارشناسانی که سازمان ملل روایت آنها را نقل کرده، ترکیبی از ضعف حمایتهای اجتماعی، تابوهای فرهنگی، و محدودیتهای حقوقی سبب شده است که شمار زیادی از زنان همچنان در معرض خشونتهای مکرر و پنهان قرار گیرند.
در کنار این تصویر جهانی، رسانههای داخلی بسیاری از کشورها نیز نمونههای نگرانکنندهای از خشونت علیه زنان گزارش کردهاند.
این گزارشها از قتلهای خانوادگی تا موارد متعدد آزار جسمی و روانی را دربرمیگیرد و نشان میدهد که خشونت علیه زنان یک چالش فراگیر و فرامرزی است.
سازمان ملل بارها تأکید کرده که بدون اراده جدی دولتها، تقویت حمایتهای قانونی و ارتقای آگاهی عمومی، مقابله با این بحران جهانی به نتیجه نخواهد رسید.
