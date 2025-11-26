به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از مردم صنعا با شرکت در یک تحصن، تاکید کردند که محاصره بنادر، فرودگاه بین‌المللی صنعا و عدم اجرای آتش بس از سوی کشورهای متجاوز، باعث شده که بیش از ۵۰ درصد از مراکز درمانی به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی تعطیل شده است.

محمد جیاش معاون مدیر کل مرکز پروتز و فیزیوتراپی به العالم گفت: امروز در اعتراض به محاصره تحمیلی علیه یمن و بسته شدن بنادر و فرودگاه‌های کشور که بیماران به خاطر آن آسیب دیده اند تحصن کرده ایم چرا که این محاصره باعث شده نتوانیم مواد لازم برای درمان قربانیان جنگ، مجروحان و آسیب دیدگان از مین و بقایای مهمات جنگ را وارد کنیم به ویژه که این گروه‌ها به مواد اولیه وارداتی از خارج نیازمندند که در دسترس ما نیست و قادر به تأمین آنها نیستیم.

بنا به این گزارش اکنون یمن با کمبود بیش از ۱۳۶۰ نوع داروی حیاتی مواجه است و میزان واردات به دلیل خروج بیش از ۸۳ شرکت واردکننده از بازار یمن در نتیجه محاصره، به ۶۰ درصد کاهش یافته است. این محاصره، ۴۰ هزار بیمار تالاسمی و ده‌ها هزار بیمار دیالیز کلیوی را در معرض خطر تهدید جانی قرار داده است و علاوه بر این ۲۵۰ هزار بیمار برای درمان نیاز به سفر به خارج از کشور دارند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این تحصن گفت: ما با دلسوزی و مسئولیت به بیماران نارسایی کلیوی و سایر بیماران نگاه می‌کنیم و خواستار کمک به آنها و بازگشایی فرودگاه صنعا هستیم، زیرا این مکان یک شریان حیاتی است.

بنا به این گزارش معترضان ضمن درخواست از جامعه بین‌المللی برای تلاش به منظور بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا محاصره تحمیلی علیه یمن را جنایت جنگی ضد بشریت و نقض آشکار حقوق بشر و کنوانسیون ژنو دانستند که بر رساندن دارو، تجهیزات پزشکی و غذا به مردم تصریح می کند.

