به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با اعلام اینکه پرونده شکنجه در زندانهای بحرین همچنان پابرجاست تصریح کرد: مقامات هیچ پیشرفت جدی و ملموسی در رسیدگی به نقضهایی که طی سالها انباشته شده، نشان ندادهاند.
این جمعیت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: تداوم چنین وضعیتی مستلزم گشودن یک مسیر واقعی عدالت انتقالی است؛ مسیری که شامل اقدامات فوری و شفاف برای توقف نقضهای سیستماتیک در مراکز بازداشت باشد.
الوفاق در بیانیه خود خواستار آن شد که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه اجازه یابد به بحرین سفر کند تا از نزدیک شرایط زندانها را بررسی کرده و به شهادتهای زندانیان گوش دهد. به گفته الوفاق، چنین اقدامی آزمونی برای سنجش صداقت مقامات بحرین در رسیدگی به پرونده حقوق بشر است.
این جمعیت همچنین بر ضرورت راهاندازی طرحی جامع برای جبران مادی و معنوی قربانیان شکنجه تأکید کرد و یادآور شد که دوربینهای نظارتی در داخل زندانها بسیاری از این موارد را ثبت کردهاند.
الوفاق تأکید کرد: سازوکار جدی برای پیگیری و مجازات وجود ندارد و خواستار برگزاری محاکمههای علنی و مستقل برای افرادی شد که به دستگاههای دولتی وابستهاند و مسئولیت ارتکاب شکنجه به آنان نسبت داده شده است.
در همین زمینه، این جمعیت بر لزوم توانبخشی جسمی و روانی قربانیان تأکید کرد و وضعیت کنونی را نشاندهنده شکاف عمیق میان قوانین بحرین و تعهدات بینالمللی این کشور دانست. شکافی که به گفته الوفاق، نیازمند اصلاحات قانونی گسترده برای همسو کردن قوانین داخلی با معاهدات ضد شکنجه است.
الوفاق در پایان بیانیه خود بر ضرورت ایجاد تضمینهای قانونی برای جلوگیری از تکرار نقضها تأکید کرد که شهروندان را قادر سازد بدون ترس از پیگرد یا سوءاستفاده، حقوق مدنی خود را اعمال کنند. این جمعیت همچنین سیاستهای رسمی کنونی را مورد انتقاد قرار داد و گفت این سیاستها درِ نقضها را بدون وجود بازدارنده واقعی باز گذاشته است.
