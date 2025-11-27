به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رزمایش اقتدار بسیج پایتخت به همت سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ صبح امروز (پنج‌شنبه) با حضور سرلشکر محمد پاکپور فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار احمد وحیدی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) برگزار شد.

در این رزمایش، جمعی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) و سازمان بسیج مستضعفین حضور یافتند.

سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنانی با گرامیداشت جایگاه شهدا اظهار کرد: گرامـی می‌داریم یاد شهید باقری عزیز، شهید رشید عزیز، شهید حاجی‌زاده عزیز، شهید شادمانی مهربان، شهید محقق، شهید کاظمی، شهید ربانی، شهید محرابی و همه عزیزانی که همراه این بزرگان و سرداران شهید به درجه رفیع شهادت نائل شدند.سرلشکر پاکپور همچنین از شهدای هسته‌ای و شهدایی که از مردم در این جنگ به شهادت رسیدند یاد کرد و گفت: یاد و خاطره همه عزیزان شهید را گرامی می‌داریم.

وی در ادامه سخنان خود در رزمایش اقتدار بسیج پایتخت با اشاره به مسیر تاریخی شکل‌گیری بسیج گفت: امیدواریم خداوند توفیق عنایت فرماید که راه بزرگ بسیجیِ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی عزیز را بپیماییم.وی با یادآوری فرمان تشکیل بسیج در پنجم آذر ۱۳۵۸ افزود: در آن زمان، کشور در شرایط بسیار خاصی قرار داشت. در مناطق امنیتی ما، مخصوصاً کردستان، آذربایجان غربی، شمال کشور، جنوب کشور و جنوب‌غربی کشور درگیر تجزیه‌طلبان بودیم. پس از پیروزی انقلاب، از ناحیه شمال‌غرب و از جای‌جای پیرامون کشور، دشمن برای تجزیه قومیت‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ غافل از اینکه قومیت‌های ما مثل کرد، بلوچ و ترکمن وابستگی‌شان به کشور جمهوری اسلامی ایران صدچندان است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به آغاز حرکت‌های مسلحانه قبل از شروع جنگ تحمیلی ادامه داد: ما پیش از آغاز جنگ، درگیری‌های شدیدی در مناطق کردستان و برخی نقاط پیرامونی کشور داشتیم. تعداد و کمیت نیروی نظامی و پاسداران ما به اندازه‌ای نبود که بتواند پاسخ همه تهدیدات را بدهد.

وی با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور، گفت: در کردستان، پیشمرگان مسلمان کرد را داشتیم که خود پیشگامان بسیجی بودند. با تشکیل بسیج و سپردن آن به سپاه پاسداران، سازماندهی مردمی آغاز شد و این سازماندهی دقیقاً در کوران درگیری‌های امنیتی شکل گرفت.

سرلشکر پاکپور گفت: در شمال‌غرب کشور همین‌طور بود و در جنوب‌شرق کشور نیز همین وضعیت شکل گرفت. ۸۰ درصد نیروهای بسیجی ما در آن مناطق، اهل سنت هستند. نیروهای برادر اهل سنت ما همین بسیجی‌های اهل سنتی هستند که امروز در برابر نیروهای تروریستی و واحدهایی که از بیرون مرزهای ما سازماندهی شده و برای اقدامات تروریستی به داخل کشور اعزام می‌شوند، می‌ایستند و حرکت‌ها و عملیات‌های آن‌ها را خنثی می‌کنند.

فرمانده کل سپاه افزود: تمام این مقابله و خنثی‌سازی‌ها توسط همین نیروهای بومی انجام می‌شود. نیروهای بسیج بومی که به آن‌ها بسیج بوم هم گفته می‌شود ـ امروز در جنوب‌شرق کشور با افتخار اعلام می‌کنند که ما بسیجی‌های بومی منطقه هستیم. این نقش واقعی بسیج است؛ نقشی که در عرصه دفاعی و امنیتی خود را نشان داده است.

سرلشکر پاکپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش سطح توقعات مردم از سپاه و بسیج گفت: امیدواریم که بتوانیم همین مسیر را ادامه دهیم؛ چون توقع از ما بالا رفته است. زمانی بود که ما در پادگان‌ها حضور داشتیم و حضور میدانی نداشتیم؛ در حوزه مردمیاری و کمک به مردم چندان نمود نداشت و شاید کسی از ما توقعی نداشت.

وی افزود: اما امروز شما می‌بینید هر اتفاقی که می‌افتد، سیل باشد، زلزله باشد، بمباران باشد، چه کسی به کمک مردم می‌شتابد؟ سپاه است. سپاه با چه کسانی وارد می‌شود؟ با فرزندان خودش، با بدنه خودش، با نام بسیج گسترده وارد عمل می‌شود.فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت تقویت این رویکرد، ادامه داد: به همین دلیل است که مردم از ما توقع دارند و ما باید خودمان را برای کمک به مردم در تمام عرصه‌ها آماده کنیم.



سرلشکر پاکپور با اشاره به نقش بسیج در جریان جنگ ۱۲روزه گفت: در خود جنگ ۱۲ روزه نیز بسیج در دو عرصه وارد شد؛ عرصه امنیت و عرصه کمک و مردمیاری. ما از روز اول جنگ ۱۲ روزه، از اواخر روز بیست‌وسوم، حضور چشمگیر مردم و حضور چشمگیر بسیجیان را در میدان‌های ایست و بازرسی و در خیابان‌ها کاملاً لمس کردیم.

وی با تأکید بر نقش نیروهای مردمی در حفظ امنیت افزود: بسیجیان برای اینکه امنیت مردم ایجاد شود و امنیت مردم را به‌وجود بیاورند، در همه صحنه‌ها ورود کردند؛ از کوچه‌ها گرفته تا خیابان‌ها، اتوبان‌ها و ایست‌وبازرسی‌ها. همه برای این بود که خدای‌نکرده ناامنی ایجاد نشود.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: مردم نیز با روی گشاده با برادران برخورد می‌کردند و می‌دانستند که این عزیزان برای امنیت آن‌هاست که در این میدان‌ها حضور دارند و این کار را انجام می‌دهند.

