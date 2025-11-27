به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی خطاب به اعضای مقاومت بسیج این سازمان، فرارسیدن روز بسیج را گرامی داشت.

در پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور آمده است:

باسمه تعالی

بسیجیان عزیز مرکز مقاومت بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سلام علیکم

۵ آذر، یادآور رویش روح‌هایی است که با ایمان، اخلاص و غیرت، در لحظه‌های سخت تاریخ کنار مردم ایستادند. بسیج، نه یک نهاد، که یک باور است؛ باوری به اینکه امنیت، عزّت و آرامش این سرزمین با فداکاری انسان‌هایی ممکن شده که دل در گرو خدا و وطن دارند.

حضور مقتدرانه و مسئولانه شما بسیجیان در صحنه‌های دشوار دفاع و مقاومت،از جمله تجربه پرصلابت روزهای سخت جنگ‌ تحمیلی اخیر،نشان می‌دهد که این روح بزرگ همچنان زنده و جوشان است؛ روحی که الهام‌بخش همه ما در سازمان است.

با تقدیر از همت، اخلاق، معنویت و احساس مسئولیت شما عزیزان، از خداوند متعال برای‌تان عزّت، سلامتی و توفیق خدمت بیشتر به فرهنگ و هویت جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

محمدمهدی ایمانی‌پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

