در پیام حجتالاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانیپور آمده است:
باسمه تعالی
بسیجیان عزیز مرکز مقاومت بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سلام علیکم
۵ آذر، یادآور رویش روحهایی است که با ایمان، اخلاص و غیرت، در لحظههای سخت تاریخ کنار مردم ایستادند. بسیج، نه یک نهاد، که یک باور است؛ باوری به اینکه امنیت، عزّت و آرامش این سرزمین با فداکاری انسانهایی ممکن شده که دل در گرو خدا و وطن دارند.
حضور مقتدرانه و مسئولانه شما بسیجیان در صحنههای دشوار دفاع و مقاومت،از جمله تجربه پرصلابت روزهای سخت جنگ تحمیلی اخیر،نشان میدهد که این روح بزرگ همچنان زنده و جوشان است؛ روحی که الهامبخش همه ما در سازمان است.
با تقدیر از همت، اخلاق، معنویت و احساس مسئولیت شما عزیزان، از خداوند متعال برایتان عزّت، سلامتی و توفیق خدمت بیشتر به فرهنگ و هویت جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
محمدمهدی ایمانیپور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
