بسیج شجره طیبه انقلاب و پشتوانه اصلی حرکت تمدن ساز نظام است/ استفاده از ظرفیت معلمان در توسعه فرهنگ بسیجی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با فرماندهان بسیج فرهنگیان که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع بسیج در ساختار فکری و اجتماعی کشور، گفت: بسیج شجره طیبه، لشکر مخلص خدا و پشتوانه اصلی حرکت نظام اسلامی است.

کاظمی، ضمن بیان سابقه فعالیت خود در بسیج فرهنگیان و ابراز افتخار از حضور در این مجموعه، افزود: همه ما بسیجی هستیم، چه مسئول باشیم و چه نباشیم؛ آنچه اهمیت دارد فرهنگ بسیجی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و رهبری است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر شرایط حساس کشور و ضرورت انسجام و هم‌افزایی در شبکه بسیج فرهنگیان، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند طراحی شبکه ارتباطی منسجم، تولید محتوای امیدآفرین و مقابله با جنگ شناختی دشمن هستیم.

وی تصریح کرد: دشمن با تشکیل قرارگاه‌های مجازی به دنبال ایجاد یأس، تضعیف دستاوردهای نظام و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان است.

کاظمی، با اشاره به اهمیت مدرسه و نقش معلم در جبهه فرهنگی کشور، خاطر نشان کرد: کانون اصلی تعلیم و تربیت، مدرسه است و بیشترین سهم را باید در سبد مدرسه و معلم قرار دهیم.

کاظمی، در ادامه گفت: باید از ظرفیت بیش از یک میلیون معلم کشور برای توسعه فرهنگ بسیجی و هم‌افزایی فکری استفاده کرد. زیرا کمیت، بخشی از اقتدار است و نباید ظرفیت‌های عظیم معلمان را نادیده گرفت.

وی خطاب به فرماندهان پایگاه های بسیج فرهنگیان، تأکید کرد: بسیج باید کانون جذب و مشارکت همه معلمان باشد؛ نباید دایره حضور در بسیج را تنگ کنیم؛ بلکه باید دست همه نیروهای متعهد و علاقه‌مند را برای مشارکت در فعالیت های بسیج باز بگذاریم.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از زحمات فرماندهان پایگاه های بسیج فرهنگیان، گفت: تلاش‌های انجام‌شده در مسیر تحول و فرهنگ‌سازی قابل ستایش است و ما برای موفقیت در این مسیر، نیازمند نگاه جهادی، ارتباطات مؤثر و حضور فعال در میدان هستیم.

..............

پایان پیام/ ۲۱۸

