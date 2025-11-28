به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر کابل پایتخت افغانستان از چند ماه گذشته شاهد یک کارگاه عمرانی بزرگ بوده که شامل بازسازی و آسفالت ده‌ها جاده اصلی و فرعی است؛ پروژه‌ای که از زمان تغییر صحنه سیاسی افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زیرساختی شهرداری کابل به شمار می‌آید.

در حالی که حکومت طالبان تأکید می‌کند هدف پروژه بهبود رفت‌وآمد و نوسازی چهره‌ی پایتخت افغانستان است، افکار عمومی و کارشناسان این کشور در حال بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این طرح هستند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این پروژه در شرایط دشوار کنونی کشور دوام خواهد آورد یا خیر.

کابل؛ شهری که از ازدحام نفسش بند آمده

در سال‌های گذشته شهر کابل به دلیل جنگ‌های مداوم، نبود تعمیرات و ضعف برنامه‌ریزی شهری، با فرسایش شدید شبکه‌ی راه‌ها روبه‌رو شده است. با دو برابر شدن جمعیت شهر طی تقریباً دو دهه، فشار بر خیابان‌ها بالا رفته و این خیابان‌ها دیگر توان تحمل میلیون‌ها خودرویی را که روزانه تردد می‌کنند ندارند.

عبدالله حبیبی، مهندس حمل‌ونقل، به خبرنگار شبکه الجزیره می‌گوید: بیشتر خیابان‌های کابل ۳۰ سال پیش آسفالت شده‌اند و اکنون حدود یک میلیون خودرو در کابل ثبت شده است؛ حال آنکه شهر برای یک چهارم این تعداد طراحی شده بود..

او می‌افزاید که هرگونه اصلاح واقعی باید شامل توسعه مسیرها، تغییر شبکه فاضلاب، اصلاح شیب‌ها و ساخت تونل و پل در نقاط پرترافیک و نه صرفاً یک روکش سطحی باشد.

جزئیات طرح جدید

«قاری زاهد» سخنگوی شهرداری کابل به خبرنگار شبکه الجزیره می‌گوید: مرحله‌ی فعلی برنامه بازسازی راه‌ها بیش از ۴۵۰ کیلومتر از خیابان‌های اصلی را هدف گرفته است. ما طرح جامعی برای بهبود چهره‌ی پایتخت تدوین کرده‌ایم.

این طرح شامل بازسازی کامل و روکش جدید خیابان‌ها، توسعه مسیرهای عبور و مرور در چند خیابان اصلی، ساخت شبکه‌های نوین فاضلاب برای جلوگیری از آب‌گرفتگی، نصب چراغ‌های کم‌مصرف یکپارچه و طراحی مسیرهای پیاده‌رو و نصب علائم ترافیکی جدید است.

زاهد می‌افزاید که هزینه این پروژه ۱۲۲ میلیون دلار است که به‌طور کامل از سوی حکومت طالبان تأمین می‌شود و مهندسان و شرکت‌های افغانستانی مسئول اجرای آن هستند. هم‌اکنون شهرداری کابل در بیش از ۴۰۰ پروژه راه و پل فعالیت دارد.

ساکنان کابل بین استقبال و نگرانی

از آغاز پروژه، دیدگاه‌ها در کابل متفاوت بوده است. بسیاری از شهروندان آن را مثبت می‌دانند، اما برخی دیگر نگران بسته‌شدن خیابان‌ها و تأثیر آن بر کسب‌وکارشان هستند.

«حیات‌الله نوری» راننده تاکسی، می‌گوید: سال‌هاست از ترافیک رنج می‌بریم. جاده‌های خراب باعث خرابی خودروها و ضرر مالی می‌شود. اصلاحات ضروری است، اما مشکل این است که مسیرهای جایگزین کم است و رفت‌وآمد را سخت‌تر می‌کند.

«رحیم ناصری» صاحب فروشگاه، نیز می‌گوید: شهر به تغییر اساسی نیاز دارد، اما اجرای سریع و باکیفیت تعیین‌کننده موفقیت طرح است.

چالش‌های تأمین مالی و محاصره کابل

با وجود استقبال مردمی، پروژه با چالش‌های بزرگی روبه‌روست؛ بزرگ‌ترین آنها تأمین بودجه در شرایط اقتصادی بسیار دشوار است.

«عبدالکریم شریف» کارشناس اقتصاد، می‌گوید: زیرساخت‌ها اقتصاد را فعال می‌کنند، اما نیازمند پایداری مالی‌اند. اگر بودجه کافی برای نگهداری جاده‌ها پس از ساخت فراهم نشود، چند سال بعد دوباره تخریب می‌شوند.

او می‌افزاید افزایش فعالیت تجاری کابل وابسته به کیفیت راه‌ها به‌ویژه با نبود سیستم حمل‌ونقل عمومی است.

طبق تحلیل او، بهبود راه‌ها می‌تواند تا ۱۸٪ فعالیت تجاری را طی سه سال آینده افزایش دهد، اگر طرح‌ها طبق برنامه پیش بروند.

ابعاد سیاسی و اجتماعی طرح

علاوه بر بُعد اقتصادی، بازسازی جاده‌های کابل پیامدهای سیاسی روشنی دارد؛ حکومت طالبان می‌کوشد تصویری از یک شهر در مسیر بازسازی و ثبات ارائه دهد.

«لیلا فایز» پژوهش‌گر اجتماعی، می‌گوید: بهبود راه‌ها فقط یک اقدام خدماتی نیست؛ تأثیر روحی و روانی دارد. وقتی مردم می‌بینند شهر بهتر می‌شود، احساس تعلق و امید به آینده افزایش می‌یابد.

او تأکید می‌کند که کابل نیازمند یک چشم‌انداز جامع شامل حمل‌ونقل عمومی، پارک‌ها، فضاهای عمومی و سامان‌دهی بازارهای غیرمنظم است.

آینده کابل

«عبدالکریم جواد» کارشناس توسعه شهری، می‌گوید که کابل در نقطه‌ای حساس قرار دارد. بین گذشته‌ای طولانی از فرسودگی و آینده‌ای که آرزو دارد شهر منظم‌تر و مدرن‌تری باشد. موفقیت پروژه وابسته به تداوم تأمین بودجه، حفظ کیفیت ساخت، اجرای برنامه‌های دائمی نگهداری و قرار گرفتن راه‌سازی در قالب یک طرح جامع شهری است.

