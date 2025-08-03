به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری حکومت طالبان در کابل، برای چندمین بار پس از تسلط بر پایتخت افغانستان، به تعدادی از خانوادههای شیعه در غرب این شهر دستور داده که به جهت توسعه شهری و تعریض خیابانها، خانههایشان را تخلیه کنند.
بر اساس ابلاغیهای که یکی از شهروندان غرب کابل به خبرنگار ابنا ارسال کرده، به ساکنان اطرف خیابان در منطقه «نقاش» تا «شهرک امید سبز» معروف به «شهرک حاجی نبی» در منطقه برچی کابل دستور دادهاند که به دلیل توسعه و بازسازی خیابان، طی دو هفته آینده خانههایشان را تخلیه کنند.
شهرداری کابل روز شنبه(۱۱ مرداد) به ساکنان این منطقه رسما ابلاغیه صادر کرده و گفته است تا ۲۲ مرداد فرصت دارند که منازل را تخلیه کنند و در صورت سرپیچی از این امر، حق شکایت نخواهند داشت.
این چندمینبار است که شهرداری طالبان در کابل با انجام پروژههای توسعه شهری، خانههای شیعیان را در غرب کابل تخریب میکند و برای جبران خسارت آنان اقدامی نمیکند و صدها شیعه خانههایشان را به این ترتیب از دست دادهاند.
سال گذشته نیز، به دلیل ساخت خیابان از منطقه «اُنچی» در منطقه دشت برچی تا منطقه «کمپنی» صدها خانه از شیعیان غرب کابل تخریب شد و هیچگونه جبران خسارتی صورت نگرفت.
بزرگان غرب کابل تاکنون در رابطه به این اقدامات شهرداری طالبان چندینبار اعتراض و به دفاتر مرکزی حکومت مراجعه کردهاند، اما صدای آنها شنیده نشده است.
شیعیان غرب کابل میگویند که هرچند علاقهمند جادهسازی و توسعه شهری هستند، اما حکومت باید برای خانوادههاییکه زمین و خانههایشان را از دست میدهند، بدیل و جایگزین در نظر بگیرد.
عطیه محسنی، یکی از دختران شیعه در غرب کابل در این مورد گفته است که حکومت سرپرست به این فکر نمیکند که مردم بعد از تخریب خانههایشان دقیقا کجا باید زندگی کنند، در حالیکه در شرایط حاضر خانهای هم برای اجاره پیدا نمیشود.
او ابراز نگرانی کرده که اگر ساکنان منطقه نقاش تا شهرک امید سبز از این دستور سرپیچی کنند، با مشکل مواجه میشوند و اگر عمل کنند، جایی برای سکونت ندارند.
