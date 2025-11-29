اجتماع بزرگ حجاب فاطمی؛ فریاد دفاع از خانواده

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اجتماع بزرگ و خانوادگی «حجاب فاطمی» به دعوت مجموعه دختران انقلاب و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تقویت بنیان خانواده و نمایش همبستگی اجتماعی حول ارزش‌های اسلامی برگزار شد.

در این تجمع، بانوان محجبه به همراه خانواده‌های خود با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی در حمایت از حجاب و عفاف، بر ضرورت صیانت فرهنگی جامعه، در برابر هجمه‌های فرهنگی غربی تأکید کردند.

حاضران، ضمن قرائت بیانیه‌ای پایانی، بر پاسداشت «حجاب فاطمی» به عنوان نماد عزت، کرامت و هویت زن مسلمان تأکید نمودند و اعلام داشتند که حجاب را سپری در برابر تضعیف فرهنگی و ابزاری برای صیانت از بنیان خانواده می‌دانند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حریم خانواده و امنیت زنان، مطالباتی را از مسئولان مطرح کردند. حاضران این گردهمایی را حرکتی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و دفاع از ارزش‌های زن و خانواده در برابر هجمه‌های فرهنگی امروزی خواندند. شرکتکنندگان در این همایش مسیر چهار راه ولیعصر تا دانشگاه تهران را پیمودند.



