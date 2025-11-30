فراخوان شصت و چهارمین سال جایزه البرز نخبگانی ویژه پژوهشگران، دانشجویان و حوزویان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد فرهنگی البرز، فراخوان شصت و چهارمین سال جایزه البرز نخبگانی را با هدف تجلیل از برگزیدگان علمی ایران در بخشهای دانشمندان، فناوران، حوزویان و دانشجویان منتشر کرد.
«جایزه البرز»، باسابقهترین جایزه علمی کشور است که با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانشآموزان برگزیده و با استعداد ایرانی، از سال ۱۳۴۲ شمسی به ابتکار و همت نیکوکار نامآور، زندهیاد حسینعلی البرز و با تأسیس و وقف بنیاد فرهنگی البرز پایهگذاری شد و طی بیش از نیمقرن، هزاران نخبه علمی کشور را مورد حمایت و تجلیل قرار داده است که این مهم در سالهای اخیر، در قالب همایشهای ملی و با حضور مقامات علمی و مسئولان کشوری برگزار شده و در حال حاضر، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی، در زیستبوم علم و فناوری به شمار میرود.
در فراخوان جایزه البرز نخبگانی ۱۴۰۵، پژوهشگران جوان، مخترعان و فناوران، طلاب علوم دینی و دانشجویان میتوانند شخصاً با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir، نسبت به دریافت و مطالعه شیوهنامه جایزه البرز ۱۴۰۵ در هر بخش مبادرت ورزند و در صورت واجد شرایط بودن، در سامانه جایزه البرز ثبتنام و مدارک موردنیاز را بارگذاری نمایند.
زمان آغاز ثبتنام در رقابت جایزه البرز موسوم به نوبل ایرانی، از دهم آذر ماه ۱۴۰۴ به مدت یکماه تعیین شده است که با توجه به لزوم پالایش مستندات دریافتی و راستی آزمایی آنها از طریق استعلام از مراجع ذیربط و انجام داوری، مشابه سنوات گذشته، این زمان به هیچ عنوان تمدید نشده و در پایان تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، سایت بسته خواهد شد؛ لذا توصیه میشود داوطلبان واجد شرایط، ثبتنام و بارگذاری مدارک خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند.
با پایان مهلت یک ماهه ثبتنام، فرایند داوری از میان واجدان شرایط و به تفکیک گروههای مخاطب، توسط هیئت انتخاب جایزه البرز انجام میشود و با انتخاب برندگان نهایی، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ از ایشان با اعطای گواهی باسابقهترین جایزه علمی کشور همراه با تندیس و جوایز نقدی تجلیل به عمل میآید.
لازم به ذکر است باتوجه به روال رشد رقم نقدی جوایز البرز طی سالهای اخیر، در نظر است رقم جایزه البرز ۱۴۰۵ نیز پس از تصویب در هیئت امنای بنیاد افزایش یابد که میزان آن متعاقباً اعلام میگردد.
دانشجویان متقاضی شرکت در این فراخوان، در تمامی رشتهها شامل فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و علوم پزشکی، از سراسر کشور در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسیارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی و دکتری تخصصی بالینی از دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی و پژوهشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاههای آزاد اسلامی؛ پیام نور؛ ملی مهارت؛ جامع علمی کاربردی؛ و فرهنگیان، در صورت واجد شرایط بودن میتوانند در این رقابت شرکت کنند.
ضمن اینکه طلاب علوم دینی از حوزههای علمیه سراسر کشور نیز در همین بازه زمانی میتوانند براساس شیوهنامه مربوطه نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.
مخترعان، فناوران و شرکتهای دانشبنیان نیز در همین مدت ثبتنام فراخوان، میتوانند در صورت واجد شرایط بودن در این رویداد علمی شرکت نمایند. دبیرخانه جایزه البرز مشابه سنوات گذشته، به منظور بررسی و انتخاب شایسته طرحهایی که حدنصاب اولیه امتیازات را در فراخوان فناور برتر جایزه البرز ۱۴۰۵ کسب نمایند، رویداد فناوران البرز را برای شرکت حضوری این افراد و گروهها، پیشبینی نموده است تا علاوه بر انجام فرایند داوری نهایی در این رویداد، امکان معرفی طرحها برای سرمایهگذاران، فعالان و علاقمندان زیستبوم علم و فناوری نیز فراهم گردد. ضمن اینکه طرحهای برتر، در پایان رویداد، از سوی داوران جهت دریافت جایزه فناور برتر به دبیرخانه علمی جایزه البرز شناسایی میگردند.
همچنین اساتید هیئت علمی در بازه سنی زیر ۴۰ سال میتوانند در بخش «پژوهشگر جوان» در گروههای: فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و علوم پزشکی، با مطالعه شیوهنامه این بخش و در صورت داشتن شرایط، برای کسب جایزه نوبل ایرانی، در سامانه جایزه البرز ثبتنام و سوابق علمی خود را ارسال نمایند.
قابل ذکر است که در فراخوان جایزه البرز نخبگانی ۱۴۰۵، تمامی واجدان شرایط ایرانی خارج از کشور، در صورت انطباق شرایط خود با شیوهنامههای هر بخش، میتوانند در این فراخوان ثبتنام نمایند.
همایش ملی شصت و چهارمین سال جایزه البرز (جایزه البرز ۱۴۰۵) به همت «بنیاد فرهنگی البرز» و با همراهی «بنیاد ملی نخبگان»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور»، «سازمان اوقاف و امور خیریه» و «رسانه ملی» برگزار میشود.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه بنیاد فرهنگی البرز به نشانی www.alborzprize.ir مراجعه یا با دبیرخانه جایزه البرز به شماره ۰۹۰۲۲۴۳۹۸۵۴ تماس حاصل نمایند.
