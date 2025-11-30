به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ژان پیر فیلیو»، مورخ برجسته فرانسوی و نویسنده کتاب پرفروش «مورخی در غزه»، دولت اسرائیل را متهم کرده است که با پشتیبانی فعال، عملیات گسترده غارت کمکهای بشردوستانه در نوار غزه را تسهیل نموده است. این اتهامات بر اساس مشاهدات مستقیم او در جریان اقامت یک ماهه در منطقه مواصی غزه در ماه دسامبر گذشته، در کتاب جدید وی که به زودی در انگلیس منتشر میشود، شرح داده شده است.
فیلیو که توانست با وجود ممنوعیت ورود خبرنگاران مستقل، وارد غزه شود، در کتاب خود حملات ارتش اسرائیل به نیروهای امنیتی فلسطینی را که وظیفه حفاظت از کاروانهای کمکهای غذایی را بر عهده داشتند، تشریح کرده است. او معتقد است این حملات به گروههای سارق اجازه داد تا مقادیر عظیمی از آذوقه را که به شدت مورد نیاز مردم تحت تهدید قحطی بود، به یغما ببرند.
در گزارشی که سازمان ملل متحد آن زمان به روزنامه گاردین ارائه داد، اشاره شده بود که از زمان حمله اسرائیل به پلیس غزه (که حماس آن را مدیریت میکند)، بینظمی در سراسر غزه حاکم شده است.
روایتی از یک حمله سازماندهی شده:
فیلیو به جزئیات یک حادثه نزدیک محل اقامتش در مواصی میپردازد؛ منطقهای که قرار بود «منطقه امن انسانی» باشد. زمانی که شصت و شش کامیون حامل آرد و لوازم بهداشتی مسیر جدیدی را از گذرگاه کرم ابوسالم در پیش گرفتند، با آتش سنگین مواجه شدند.
فیلیو مینویسد: “یک شب بود و من در فاصله چند صد متری بودم. کاملاً مشهود بود که هلیکوپترهای چهارپره (کوادکوپتر) در حمله به نیروهای امنیتی محلی، از سارقان حمایت میکردند.”
وی افزود که ارتش اسرائیل دو نفر از افراد بانفوذ محلی را که مسلح برای حفاظت از کاروان مستقر بودند، به قتل رساند. در نتیجه این عملیات، ۲۰ کامیون به سرقت رفت، هرچند سازمان ملل این میزان را نسبت به غارت کامل محمولههای قبلی، “بهبودی نسبی” تلقی کرد.
به گفته فیلیو، توجیه اسرائیل در آن مقطع، «بیاعتبار ساختن حماس و سازمان ملل» بوده است، و این امر به عاملان اسرائیلی اجازه میداده تا با اعطای کمکها به گروههای سارق، شبکههای پشتیبانی خود را گسترش دهند یا از طریق فروش مجدد منابع، کسب درآمد کنند.
مقامات اسرائیلی این اتهامات را رد کردهاند. یک سخنگوی نظامی ادعا کرد که حمله مذکور یک “ضربه دقیق به خودرویی بود که تروریستهای مسلح در آن قصد انتقال کمکهای بشردوستانه به انبارهای حماس را داشتند.”
فیلیو در پایان تأکید کرد که این جنگ صرفاً یک درگیری خاورمیانهای نیست، بلکه “آزمایشی برای دنیای پس از سازمان ملل و پس از کنوانسیون ژنو است؛ دنیایی که بسیار ترسناک است زیرا غیرمنطقی و به سادگی وحشیانه است.”
