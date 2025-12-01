الحشد الشعبی شایعه انتشار فرم استخدام الکترونیکی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اخبار منتشر شده در برخی شبکههای اجتماعی مبنی بر راهاندازی یک فرم استخدام الکترونیکی که ادعا میکند متقاضیان ۱۸ تا ۵۵ ساله میتوانند بدون نیاز به مدرک تحصیلی به عضویت این سازمان درآیند، کاملاً تکذیب میشود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بر اساس این بیانیه، سازمان الحشد الشعبی تأکید کرده است تمام اطلاعیههای رسمی مربوط به استخدام یا داوطلبی، منحصراً از طریق وبسایت رسمی سازمان الحشد الشعبی و سکوها و پلتفرمهای رسانهای معتبر آن منتشر میشود و هرگونه لینک یا پستی که خارج از این کانالها منتشر شود، جعلی است و هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد.
این سازمان همچنین از تمامی شهروندان عراقی درخواست کرد، نسبت به صفحات و وبسایتهای غیررسمی و جعلی که با هدف گمراه کردن یا سوءاستفاده از شهروندان فعالیت میکنند، هوشیار باشند و برای کسب اطلاعات فقط به منابع رسمی اعتماد کنند.
