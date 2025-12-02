ساجد علی نقوی: انسانیت امروز در شدیدترین نوع اسارت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به بردگی» در پیامی پیامی تأکید کرد که انسان، آزاد آفریده شده، اما امروز به جای اسارت فردی، اسارت ملتها و دولتها پدیدار شده که شدت و سختی آن بسیار بیشتر است.
وی در این پیام اظهار داشت: امروز انسانیت نسبت به گذشته در سختترین و شدیدترین نوع اسارت به سر میبرد. نظام سرمایهداری جهانی و کاپیتالیسم با شعارهای ظاهراً زیبا، نه تنها افراد، بلکه جوامع، ملتها و دولتها را در زنجیرهای اسارت کشیدهاند.
نقوی افزود: انسان عصر حاضر در زنجیرهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گرفتار است. مؤسسات مالی بینالمللی از طریق تحریمها و اقدامات تجاوزکارانه، ملتها و دولتها را تحت کنترل درآورده و منابع و سرزمینهای آنان را به سلطه خود درمیآورند.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان شدیدترین و خطرناکترین نوع اسارت را «اسارت فرهنگی» دانست که با تأثیرگذاری بر آگاهی انسان، حق تفکر و زندگی آزاد را از او سلب میکند.
وی تصریح کرد که قدرتهای استعماری با اقدامات سیاسی خود همچنان بر ملتها مسلط هستند و فلسطین و غزه نمونه بارز این وضعیت است؛ جایی که استثمار و بردگی به اوج خود رسیده و حقوق بشر به طور گسترده نقض میشود.
سید ساجد علی نقوی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که حقوق برابر انسانی رعایت نشود و منشورهای بینالمللی به صورت واقعی اجرا نگردد، آزادی انسانیت از این اسارت ممکن نخواهد بود.
..........................
پایان پیام
نظر شما