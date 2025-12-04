ایجاد بسیج مقاومتی، کلید تمدن نوین اسلامی و مقابله با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در دومین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تشریح الزامات تمدن نوین اسلامی بر ضرورت ایجاد و تقویت «بسیج مقاومتی» در سراسر جهان اسلام تأکید کرد.
وی با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّة» گفت: یکی از مهمترین ارکان شکلگیری امت واحده و ایجاد قدرت بازدارنده در برابر استکبار جهانی، سازماندهی نیروهای مردمی در قالب بسیج مقاومتی است؛ الگویی که جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته با ایجاد کمیتههای انقلاب، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین با موفقیت آن را تجربه کرده است.
دکتر شهریاری خاطرنشان کرد: تجربههای موفق مقاومت مردمی در عراق (حشد شعبی)، یمن، لبنان (حزبالله) و نمونههای پیشین آن در سوریه، نشان میدهد که تنها نیروی برخاسته از مردم میتواند در برابر طرحهای تفرقهافکنانه و تجاوزات رژیم صهیونیستی و حامیان آن ایستادگی کند.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب، دو ویژگی اساسی برای بسیج مردمی را «رفع فقر و ایجاد خودبسندگی اجتماعی» و «افزایش معرفت دینی و آگاهی نسبت به قرآن، اصول اسلام و اخلاق اسلامی» عنوان کرد و افزود: ناآگاهی و نیاز اقتصادی دو ابزاری است که استکبار جهانی برای نفوذ در جوامع اسلامی از آنها بهره میگیرد.
وی تأکید کرد: برای شکلدهی امت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی، حکومتهای مسلمان باید بهصورت درونزا به ایجاد شبکههای منسجم بسیج مردمی اقدام کنند تا در آینده، اتحادیه کشورهای اسلامی نیز از یک نیروی مقاومت مشترک و متکی بر مردم برخوردار باشد.
دکتر شهریاری در پایان گفت: «اگر امت اسلامی به این سطح از انسجام مردمی و مقاومت فراگیر برسد، استکبار دیگر قادر نخواهد بود سیاستهای تفرقهآمیز خود ـ که از دوران پساجنگ جهانی دوم تا امروز دنبال کرده ـ بر جهان اسلام تحمیل کند.»
