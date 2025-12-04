به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد در دولت رئیسجمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، گزارش داد که دولت واشنگتن در ارزیابی خود احتمال از سرگیری جنگ اسرائیل در لبنان را در هفتههای آینده بعید میداند.
به گفته این مقام، ترور هیثم الطبطبائی، فرمانده نظامی ارشد حزبالله لبنان، موجب تأخیر در اجرای عملیات بزرگ اسرائیل در خاک لبنان شده و این موضوع برای تلآویو فرصتی سیاسی جهت مانور و بازنگری برنامههای خود فراهم کرده است.
«آکسیوس» در ادامه نوشت که دیدگاه واشنگتن در شرایط فعلی بر ایجاد یک منطقه اقتصادی موسوم به «منطقه ترامپ» در امتداد مرز لبنان و اسرائیل است؛ منطقهای که هدف آن، به گفته مقامهای آمریکایی، باید عاری از حضور نظامی حزبالله باشد.
این رسانه افزود که تمام طرفهای ذیربط در گفتوگوهای اخیر بر ضرورت خلع سلاح حزبالله تأکید کردهاند و موضوع توسعه اقتصادی در مناطق مرزی در چارچوب این طرح مطرح شده است.
به گزارش آکسیوس به نقل از منابع مطلع، روز چهارشنبه گذشته در شهر ساحلی ناقوره، نشستی میان نمایندگان دیپلماتیک لبنان و اسرائیل با حضور میانجیگر آمریکایی برگزار شد. این نشست در مرحله اول، بهمنظور آشنایی اولیه دو طرف و بررسی امکان همکاریهای اقتصادی، بهویژه در حوزه بازسازی شکل گرفته بود.
منابع آکسیوس تأکید کردند که گفتوگو در ناقوره حول محور ایجاد مسیرهای اقتصادی و طرحهای مشترک برای بازسازی مناطق آسیبدیده انجام شد و هنوز وارد مرحله سیاسی یا امنیتی نشده است.
در این نشست، از سوی آمریکا مورگان اورتاگوس، فرستاده ویژه واشنگتن، حضور داشت. هیئت لبنان به ریاست سیمون کرم، سفیر پیشین این کشور، تشکیل شد و طرف اسرائیلی را یوری رسنیک، مدیر ارشد سیاست خارجی در شورای امنیت ملی اسرائیل، نمایندگی میکرد.
به گفته مقام آمریکایی، واشنگتن امید دارد گفتوگوهای ناقوره بتواند به کاهش تنش میان لبنان و اسرائیل کمک کند. همچنین توافق شده است که پیش از آغاز سال جدید میلادی، دو طرف بار دیگر دیدار کرده و پیشنهادهای اقتصادی مشخصی برای ایجاد اعتماد متقابل مطرح کنند.
