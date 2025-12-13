تربیت جنسی فرزندان، چه بگوییم و از چه سنی؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: تربیت جنسی، یک فرایند نظاممند و مبتنی بر مراحل رشد است. موفقیت در هر دوره، پیشنیاز تحقق مطلوب الگوی دورۀ بعدی است. پژوهشها چهار دورۀ اصلی را مدنظر قرار دادهاند: کودکی، نوجوانی، جوانی و پس از ازدواج.
آغاز تربیت جنسی از «سن تمییز»، نه بلوغ
متون اسلامی نقطه آغاز جدی تربیت جنسی را «سن تمییز» میدانند؛ یعنی زمانی که کودک قدرت تشخیص ابتدایی خوب و بد و فهم قواعد ساده را پیدا میکند (تقریباً ۶–۷ سالگی).
آیه ۵۸ سوره نور میفرماید که حتی کودکان باید قبل از ورود در سه وقت خلوت (شب، قیلوله و پس از نماز عشاء) اجازه بگیرند: «... لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ...» (نور:۵۸).
این آیه دو پیام تربیتی روشن دارد:
یک. کودک «غیر بالغ» هم باید معنای حریم خصوصی را بفهمد.
دو. والدین موظفاند از حدود ۷ سالگی، آداب ورود به حریم زناشویی را به کودک بیاموزند. یعنی قرآن، قبل از بیداری کامل غریزه، مفهوم حریم و حیا را آموزش میدهد.
تربیت جنسی در دورۀ کودکی (حدود ۳ تا ۱۲ سالگی) و راهبردها
در این دوره، کودک هنوز تحریکات جنسی پیچیده ندارد، اما «کنجکاوی بدنی» و «حس تقلید» فعال است. الگوی راهبردی این دوره بر سه رکن کلیدی استوار است:
۱. حفاظت: پاک نگهداشتن محیط
حفاظت، ناظر بر صیانت از معصومیت فطری و پاکیزگی اولیه کودک است که سرمایۀ اصلی رشد و بالندگی او به شمار میرود. در نگاه اسلامی، رفتار نادرست کودک، محصول یادگیری است نه فطرت فاسد. پس اولین وظیفه، حفاظت از «معصومیت» اوست. پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمودند: «بین بسترهای فرزندان شما در سن هفتسالگی جدایی بیندازید.» (۱)
این یعنی از حدود ۷ سالگی، دختر و پسر در یک تخت یا زیر یک روکش نخوابند. حتی دو فرزند همجنس نیز از یک سن به بعد، نیاز به فاصله و پوشش دارند؛ برای شکلگیری احساس حریم.
گفتنی است کارتونها و بازیها اگر گرایشات جنسی آشکار یا پنهان را عادی کنند، مستقیماً به «آلودگی یادگیری» منجر میشوند؛ هرچند کودک خودش «معنا» را کامل نفهمد.
۲. مراقبت: نظارت بر کنجکاویها و بازیها
مراقبت به وضعیت فعلی کودک نظر دارد. این بخش حیاتی، شامل نظارت بر کنجکاویهای جنسی، بازیهای شبهجنسی، و پیشگیری از آلودگیهای احتمالی مانند سوءاستفاده جنسی یا کسب اطلاعات نادرست از منابع نامعتبر (مانند همسالان) است.
کودک ممکن است سؤالاتی بپرسد: «من از کجا آمدهام؟»، «چرا بدن دخترها فرق دارد؟». اینها علامت بحران نیست؛ علامت رشد است. وظیفه ما مراقبت از مسیر پاسخگیری اوست.
اگر کودکی ۶–۷ ساله بپرسد: «چطور به دنیا آمدم؟» میتوان گفت: «خدا تو را در شکم مامان مثل یک دانه کوچک گذاشت، آنجا بزرگ شدی، بعد که آماده شدی، دکتر کمک کرد به دنیا بیایی.» نیازی به توضیحات دقیق آمیزش نیست؛ هم راست گفتهاید، هم در حد درک او.
۳. پیشگیری: آموزش حیا و حدود از سن تمییز
پیشگیری، نگاهی آیندهنگر دارد و ناظر بر جلوگیری از مشکلاتی است که ممکن است آیندۀ جنسی کودک را به مخاطره اندازد. هدف غایی این است که کودک با پرورش صحیح، به سلامت و ایمنی جنسی دست یابد تا در مراحل بعدی رشد، گرفتار نابهنجاریها و انحرافات نگردد. این امر مستلزم آموزش حیا، عفاف و حدود الهی از ابتدای سن تمییز (تشخیص) است.
از حدود ۷ سالگی، مطابق با روایاتِ آموزش نماز («مروهم بالصلاه و هم أبناء سبع سنین»)، میتوان آموزش حیا و پوشش را نیز شروع کرد.
پوشاندن مو و بدن در حضور نامحرم را بهتدریج به دختر، تمرین کنید، نه با ترساندن، بلکه با زیبایی مثلا «این پوشش احترام بدن توست؛ خدا دوست دارد تو را باوقار ببیند.» یا آموزش غیرت مثبت، به پسر به این صورت: «دوست داری خواهرت در امنیت و احترام باشد؟» این نحوۀ صحبت در نهاد او زمینهساز فهم غیرت دینی در آینده بدون تعصب کور میشود.
تربیت جنسی در دورۀ نوجوانی (۱۲ تا ۱۸ سالگی) و راهبردها
نوجوانی، دورۀ بیداری و شکوفایی غریزه جنسی است که نیازمند راهبرد تربیتی مبتنی بر سهگانۀ «مراقبت، پیشگیری و مهار» میباشد. محور اصلی این مرحله، آموزش خودمهارگری است؛ نه از طریق سرکوب، بلکه با تقویت نیروی ایمان و خودآگاهی.
راهبردهای کلیدی
۱. مدیریت ورودیهای بصری و رسانهای
قرآن در سورۀ نور (۳۰-۳۱) با تأکید بر «غضّ بصر» (فروبستن چشم)، نخستین خط دفاع را مشخص میکند. این دستور تنها محدود به خیابان نیست؛ بلکه شامل مدیریت هوشمند محتوای دیجیتال و رسانهای میشود. همانطور که امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند: «چشمها پیشقراولان دلها هستند» (۲). کنترل تصاویر و محرکها، کلید کاهش اشتغال ذهنی نوجوان است.
۲. تقویت کرامت نفس
بیشتر لغزشهای جنسی، ریشه در خلأ عاطفی و احساس بیارزشی دارد. در حکمت ۴۴۹ نهجالبلاغه میخوانیم: «کسی که برای خود شخصیت قائل باشد شهواتش در برابرش خوار خواهند بود». نوجوانی که در خانواه تکریم شود و عزت نفس داشته باشد، خود را ارزان نمیفروشد.
۳. آموزشهای ضروری
توضیح علمی و محترمانۀ مسائل بلوغ (قاعدگی، احتلام، غسل)
تأکید بر طبیعی بودن غریزه جنسی و جایگاه آن در ازدواج
آموزش عملی خودمهارگری (ورزش، برنامهریزی، روزه، مدیریت تنهایی)
گفتوگوی همدلانه، نه سرزنش: «این میل طبیعی است؛ بیا راه درست آن را در دین بیابیم.»
تربیت جنسی در دورۀ جوانی و راهبردها
در جوانی، غریزه به اوج میرسد. دو ستون اصلی در این دوره، خویشتنداری و حیا و ازدواج بههنگام است. روایات هشدار میدهند که تأخیر بیدلیل در ازدواج فرزندان، اگر به گناه بینجامد، والدین در گناه شریکاند. این یعنی اگر پسر یا دختر جوان شما از فشار جنسی شکایت میکند و شرایط حداقلی ازدواج را دارد، «بهانههای تشریفاتی» را کنار بگذارید. اصل، ایمان، عفاف، و سلامت روانی است؛ نه تجمل و مقایسههای طبقاتی.
راهبرد جایگزینسازی: «استعفاف»
قرآن کریم برای کسانی که شرایط ازدواج ندارند، دستوری صریح دارد: «وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا...» (آنان که امکان ازدواج ندارند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خدا آنان را بینیاز سازد - نور/۳۳). «استعفاف» یک حالت انفعالی نیست، بلکه یک تلاش فعالانه برای عفتورزی است.
انرژی جنسی یک انرژی حیاتی است که اگر مصرف نشود، باید تغییر شکل دهد. پر کردن اوقات فراغت جوانان با ورزشهای سنگین، فعالیتهای هنری، علمی و جهادی، انرژی متراکم جنسی را به انرژی خلاقیت تبدیل میکند. طبق روایات، بیکاری، بزرگترین دشمن پاکدامنی است.
راهبرد ساختاری: تسهیل ازدواج (شکستن سدهای فرهنگی)
راهکار نهایی و اصلی، ازدواج است. قرآن میفرماید: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ...» (مردان و زنان مجرد خود را همسر دهید - نور/۳۲).
خطاب این آیه به جامعه و والدین است، نه خود جوانان. یعنی جامعه مسئول است موانع را برطرف کند. متأسفانه امروز «عرف» بر «شرع» غلبه کرده است. تأکید روایات بر «ازدواج آسان»، «کم کردن مهریه» و «قناعت به حداقلها در شروع زندگی»، راهکارهایی برای شکستن بنبست فعلی است. ترویج مدلهای ازدواج آسان، نامزدیهای شرعی طولانیمدت (عقد بدون عروسی فوری) و حمایت مالی خانوادهها به جای برگزاری مراسمهای پرهزینه، نسخه شفابخش اسلام است. تا زمانی که مسیر حلال (ازدواج) سنگلاخ و مسیر حرام (دوستیهای خیابانی) اتوبان باشد، بحران جنسی حل نخواهد شد.
راهبرد رفتاری: پرهیز از خلوت و اختلاط غیرضروری
روایات متعددی از خلوت کردن با نامحرم نهی کردهاند و آن را محل حضور شیطان دانستهاند. این به معنای حذف زن یا مرد از اجتماع نیست، بلکه به معنای «ایمنسازی محیط» است.
در محیطهای آموزشی، خانوادگی و حتی فضای مجازی، باید مرزها شفاف باشد. شوخیهای بیمورد، چتهای طولانی غیرضروری و تنها ماندن نوجوانان در خانه، زمینهساز لغزش است. شفافیت در روابط و نظارت غیرمستقیم و محترمانه والدین بر معاشرتها، مصداق این راهبرد است.
تربیت جنسی در منطق دینی، به معنای آموزش تکنیکهای جنسی نیست، بلکه به معنای «مدیریت خویشتنداری» تا زمان «تأمین حلال» است. این منظومه شامل سه ضلع است:
۱. فردی: تقویت تقوا، عزت نفس و مدیریت نگاه.
۲. خانوادگی: تأمین عاطفی فرزند و پرهیز از سختگیریهای جاهلانه در ازدواج.
۳. اجتماعی: سالمسازی محیط و تسهیل شرایط اقتصادی ازدواج.
تا زمانی که ما تنها به «نصیحت» اکتفا کنیم و برای غلیانِ دیگِ جوشانِ غریزه، سوپاپهای اطمینان (ازدواج آسان) و مسیرهای جایگزین (ورزش و اشتغال) را فراهم نکنیم، سیلاب شهوت ویرانگر خواهد بود. راهکار اسلام، نه آزادی بیقید غربی است و نه ریاضتکشی؛ راهکار اسلام «مدیریت هوشمندانه و تسهیلگرایانه» است.
پینوشت:
۱-(وسائل الشیعه، ابواب مقدمات نکاح)
۲-(میزان الحکمه، ج۴، ص۳۲۸۸)
