به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - مراسم باشکوه «نَجیع ومِدادٌ» با هدف گرامیداشت یاد و مقام عالمان شهید راه قدس و مقاومت، امروز در مزار سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز شد.
شهادت ۱۵ عالم، ۴۱ طلبه علوم دینی و ۳۹ فرزند علما
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی در این مراسم گفت: ما به پاسداشت دانشمندان شهید گرد هم میآییم.
وی افزود: این جشنواره ویژه را برگزار میکنیم تا با این جریان عظیم که در زندگی ما تأثیر گذاشته، بیشتر آشنا شویم.
به گفته وی، این جشنواره، «مهرجان النجیع» نام دارد؛ «نجیع» به معنای خون است و «مداد» (حبر) به معنای جوهر است.
علمای شهید با جان و مال و هر آنچه داشتند جانفشانی کردند
شیخ نعیم قاسم افزود: اکنون خون علمای شهید به بار نشسته و هنگامه برداشت رسیده است؛ آنها بذر افشان زمین و باران آسمان هستند.
وی با ارائه آماری از عالمان شهید راه قدس گفت: تعداد علمای شهید معمم به ۱۵ نفر، تعداد طلاب شهید علوم دینی به ۴۱ نفر و تعداد فرزندان شهید علما به ۳۹ نفر رسیده است.
سید عباس موسوی و شیخ «راغب» پرچمدار مسیر شهادت و جهاد بودند
شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: بر ماست که از دو عالم جلیل القدر «سید عباس موسوی» و شیخ «راغب حرب» یاد کنیم که طلایه دار این مسیر بودند.
دبیرکل حزب الله تأکید کرد: جهاد اساس منظومه اسلامی است که ما بر اساس آن تربیت شده ایم. ما در دو جهاد هستیم: جهاد با نفس و جهاد نظامی.
دبیرکل حزب الله اظهار داشت که شمار زیادی از مردم در لبنان و خارج از لبنان از اینکه حزبالله چگونه توانست مسیر خود را تغییر دهد، شگفتزده شدند.
شیخ نعیم قاسم افزود: کار ما در جنبش حزب الله بر اساس اکمال دین است، ما به اصول اسلام پایبندیم و به جهاد در راه خدا اعتقاد داریم و این همان تعالیمی است که که علمای ما آن را اثبات کردند. حزبالله توانست این الگوی پیشرفته را ارائه دهد و در کانون توجه قرار گیرد.
شیخ نعیم قاسم افزود: خواستند جنبش حزبالله و مقاومت را از بین ببرند؛ زیراکه این جنبش طرحی را ارائه میدهد که در آن وطن، استقلال، کرامت و اخلاق است و این افراد نمیخواهند ما این زندگی را داشته باشیم.
دبیرکل حزب الله در ادامه گفت که این جنبش توانست در سال ۲۰۰۶ با مهمترین جنبش مسیحی، یعنی جنبش آزاد ملی، ارتباط برقرار کند و بدین ترتیب نمونهای از اتحاد بین حزب الله و یک نیروی تأثیرگذار در صحنه مسیحیت را به وجود آورد.
لبنان با تجاوز توسعهطلبانه و خطرناک رژیم صهیونیستی مواجه است
شیخ نعیم قاسم با اشاره به تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان گفت : لبنان با تجاوز توسعهطلبانه و خطرناک رژیم صهیونیستی مواجه است که باید با تمام ابزارها و روشها با آن مقابله شود. این دشمن توسعهطلب است و توافقی وجود دارد که دشمن به آن پایبند نبوده است.
هیچکس در جهان نمیتواند ما را از توانایی دفاع کردن بازدارد
دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به توانمندی حزب الله برای مقابله با تجاوزات صهیونیستها گفت: هیچکس در جهان نمیتواند ما را از توانایی دفاع کردن بازدارد.
آمریکا هیچ ارتباطی به موضوع سلاح و استراتژی دفاعی ندارد
دبیرکل حزب الله گفت که آمریکا و اسرائیل هیچ ارتباطی با تصمیماتی که در لبنان اتخاذ میشود و همچنین در نحوه سازماندهی امور داخلی لبنان ندارند و توافق آتشبس محدود به جنوب لیتانی است. مرزی که در تمامی توافقها بایدرعایت کنیم ، همان مرز مورد توافقی است که منحصر در جنوب رود لیتانی است. آنها میخواهند هستی ما را ملغی کنند.
شیخ نعیم قاسم گفت: ما از خود، خانوادههایمان و کشورمان دفاع خواهیم کرد و آمادهایم برای مسجدالاقصی فداکاری کنیم. ما تسلیم نخواهیم شد؛ پشتیبانی ما حتی بیشتر هم خواهد شد.
همکاری حزبالله با دولت لبنان ادامه دارد
دبیرکل حزب الله لبنان در سخنان خود به تداوم همکاری این حزب با دولت لبنان تاکید کرد و گفت: به همکاری خود با دولت لبنان ادامه خواهیم داد و ما در کنار دولت لبنان هستیم تا در مسیر دیپلماتیکی که انتخاب کرده، ادامه دهد و به نوکران آمریکا و اسرائیل هیچ اهمیتی نخواهیم داد. ما از این دولت انتظار داریم که قهرمانی خود را در مواجه با تجاوزگری رژیم صهیونیستی، آزادی اسرا و بازسازی نشان دهد.
