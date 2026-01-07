به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالکریم فاتح، معاون فنی وزارت خدمات عمومی طالبان و عبدالحق آخوند، معاون مالی و اداری این وزارت، امروز چهارشنبه ۱۷ دی با علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، دو طرف درباره چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه راه‌سازی ابونصر فراهی موسوم به میل ۷۸ تبادل نظر کرده و بر ضرورت تسریع عملیات تکمیل این طرح زیربنایی تأکید نمودند.

همچنین، گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و توسعه پروژه‌های زیربنایی مشترک از دیگر محورهای این دیدار بود.

به گفته مقام‌ها، مقرر شده است به‌زودی صورت‌جلسه‌ای مشترک برای پیگیری و نهایی‌سازی این پروژه به امضای دو طرف برسد.

پروژه میل ۷۸ که از سوی ایران اجرا می‌شود، یکی از مسیرهای کلیدی برای تسهیل تردد شهروندان و تجار دو کشور به‌شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش مبادلات بازرگانی از گذرگاه ابونصر فراهی ایفا کند.

