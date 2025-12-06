به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام تکریم مادران و همسران شهدا، مراسم معنوی دعای ندبه و چهارمین یادواره «لاله‌های غریب» برای شهدای غریب لشکر فاطمیون صبح دیروز (جمعه ۱۴ آذر) در حسینیه شهید سلیمانی واقع در آرامستان بهشت رضا(ع) مشهد برگزار شد.

حجت‌الاسلام گنابادی‌نژاد، معاون فرهنگی لشکر فاطمیون، در این مراسم با تأکید بر جایگاه رفیع مادران شهدا اظهار داشت: مادران شهدا شاگردان مکتب حضرت ام‌البنین(س) هستند و نام‌گذاری سالروز وفات آن حضرت به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا، انتخابی شایسته و بجاست.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل رزمندگان افغانستانی فاطمیون در دفاع از حرم حضرت زینب(س) افزود: رزمندگان فاطمیون نگذاشتند حتی یک آجر از حرم اهل‌بیت(ع) آسیب ببیند؛ این ایستادگی و افتخار، ثمره تربیت مادرانی است که فرزندانی مجاهد و استوار تحویل جامعه اسلامی داده‌اند.

گنابادی‌نژاد همچنین به پیشینه همراهی ملت افغانستان با انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ملت افغانستان از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همراه امام خمینی(ره) بوده و شیعیان این کشور از دفاع مقدس ایران تا دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) حضوری مستمر، مؤثر و درخشان داشته‌اند.

در بخش پایانی مراسم، از مادران شهدای لشکر فاطمیون، مادران شهدای ایرانی جهاد افغانستان و مادران شهدای افغانستانی دوران دفاع مقدس تجلیل شد.

همچنین جامعه مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد از تلاش‌های بی‌وقفه حجت‌الاسلام گنابادی‌نژاد در عرصه فرهنگی لشکر فاطمیون تقدیر به‌عمل آورد.

