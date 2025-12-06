دیدار مدیر مرکز امام مهدی آمریکا با مراکز اسلامی بوستون + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحجت‌الاسلام سید محمدباقر کشمیری، مدیر مرکز امام مهدی آمریکا، در سفر خود به بوستون با جامعه شیعه محلی، گروه‌های جوانان و مراکز اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این جلسات به ارائه راهنمایی‌های دینی پرداخت، به دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده توسط اعضای جامعه گوش داد و بر اهمیت تقویت پیوند میان رهبران دینی و جامعه تأکید کرد.

جوانان و نوجوانان و همچنین اعضای مراکز اسلامی بوستون ضمن استقبال از حضور حجت‌الاسلام کشمیری، ابراز امیدواری کردند که این تعامل‌ها به افزایش انسجام و فعالیت‌های مثبت در جامعه شیعه بوستون منجر شود.

............

پایان پیام