دیدار مدیر مرکز امام مهدی آمریکا با مراکز اسلامی بوستون + تصاویر

۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵
دیدار مدیر مرکز امام مهدی آمریکا با مراکز اسلامی بوستون + تصاویر

حجت‌الاسلام سید محمد باقر کشمیری، مدیر مرکز امام مهدی آمریکا، با حضور در بوستون، مرکز ایالت ماساچوست آمریکا، با اعضای جامعه شیعه، جوانان و مراکز اسلامی دیدار کرد و در گفت‌وگو با آن‌ها به ارائه راهنمایی دینی و شنیدن دغدغه‌های آنان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحجت‌الاسلام سید محمدباقر کشمیری، مدیر مرکز امام مهدی آمریکا، در سفر خود به بوستون با جامعه شیعه محلی، گروه‌های جوانان و مراکز اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این جلسات به ارائه راهنمایی‌های دینی پرداخت، به دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده توسط اعضای جامعه گوش داد و بر اهمیت تقویت پیوند میان رهبران دینی و جامعه تأکید کرد.

جوانان و نوجوانان و همچنین اعضای مراکز اسلامی بوستون ضمن استقبال از حضور حجت‌الاسلام کشمیری، ابراز امیدواری کردند که این تعامل‌ها به افزایش انسجام و فعالیت‌های مثبت در جامعه شیعه بوستون منجر شود.

