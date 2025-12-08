امام جمعه خاطی، پس از عذرخواهی استعفا داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حمیدی‌نژاد، امام جمعه عالیشهر، در بیانیه‌ای خطاب به مردم شریف اعلام کرد: «اخیراً در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبر انقلاب، جمله‌ای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهره‌برداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام شد.»

وی افزود: «لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم را از امامت جمعه اعلام می‌کنم.»

این بیانیه توسط روابط عمومی دفتر امام جمعه عالیشهر منتشر شد و به صورت رسمی کناره‌گیری حمیدی‌نژاد از مسئولیت امامت جمعه را اعلام کرد.

........

پایان پیام/