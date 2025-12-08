  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

امام جمعه خاطی، پس از عذرخواهی استعفا داد

۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸
کد مطلب: 1758931
امام جمعه خاطی، پس از عذرخواهی استعفا داد

امام جمعه عالیشهر پس از انتشار سخنانی که موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب شد، با صدور بیانیه‌ای رسمی ضمن عذرخواهی از مردم، استعفای خود را از امامت جمعه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حمیدی‌نژاد، امام جمعه عالیشهر، در بیانیه‌ای خطاب به مردم شریف اعلام کرد: «اخیراً در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبر انقلاب، جمله‌ای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهره‌برداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام شد.»

وی افزود: «لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم را از امامت جمعه اعلام می‌کنم.»

این بیانیه توسط روابط عمومی دفتر امام جمعه عالیشهر منتشر شد و به صورت رسمی کناره‌گیری حمیدی‌نژاد از مسئولیت امامت جمعه را اعلام کرد.

........
پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha