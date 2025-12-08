پادکست طرز | پندها (۵) خیرِ بدخواه...

سعدی می‌نویسد: نصیحت از دشمن «پذیرفتن» خطاست ولیکن «شنیدن» رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین صواب است.

البته این حکمت گلستان جنبه‌ای کلی دارد. امروز با رشد علوم انسانی به فراخور نیاز جامعه، می‌توان حالت‌های متنوعی تصور کرد. اما آیا تمایل دارید نگاهی دقیق‌تر را در یک جمله بشنوید؟