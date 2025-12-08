  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | پندها (۵) خیرِ بدخواه...

۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۴
کد مطلب: 1759309
منبع: ابنا
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و ششم: پندها (۵).

سعدی می‌نویسد: نصیحت از دشمن «پذیرفتن» خطاست ولیکن «شنیدن» رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین صواب است.
البته این حکمت گلستان جنبه‌ای کلی دارد. امروز با رشد علوم انسانی به فراخور نیاز جامعه، می‌توان حالت‌های متنوعی تصور کرد. اما آیا تمایل دارید نگاهی دقیق‌تر را در یک جمله بشنوید؟

