هشدار جدی انصارالله درباره طرح تجزیه یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله، نسبت به آنچه «طرح مشترک امارات و عربستان برای تکه‌تکه‌کردن یمن و انتقال کنترل منابع نفت و گاز به رژیم صهیونیستی در ازای دلارهای نفتی» توصیف کرد، واکنش تندی نشان داد و گفت ائتلاف با تمام ظرفیت در پی تسلط بر بنادر و جزایر راهبردی این کشور است.

او همچنین افزود نیروهای وابسته به ائتلاف، با سوءاستفاده از شعارهایی چون شرعیت، اهل‌سنت و صحابه، عملاً مجری این پروژه صهیونیستی هستند؛ پروژه‌ای که به‌طور مستقیم تمامیت ارضی یمن و آینده ملت این کشور را هدف قرار داده است.

